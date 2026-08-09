Rich, británico: "España es uno de los países más fascinantes y a la vez más incomprendidos"

El creador de contenido británico Rich Glendenning, conocido en TikTok como @just_ad_richard, ha hecho una reflexión sobre España después de viajar por el país durante un tiempo, en la que defiende que no se trata solo de un simple país.

"España no es un país. Lo es, pero millones de españoles podrían no estar completamente de acuerdo y permítanme explicarlo", ha expresado al principio del vídeo, el cual ha acumulado decenas de miles de visitas en apenas unas horas.

"Cuando la gente piensa en España, piensa en flamenco, paella, Barcelona... Pero España está compuesta por 17 comunidades autónomas, cada una con su propio gobierno, tradiciones y, en algunos casos, su propio idioma", ha defendido.

"España es uno de los países más fascinantes e incomprendidos"

Ha puesto de ejemplo al País Vasco: "Hablan euskera, un idioma tan único que no está relacionado con el inglés, el francés, el español ni ninguna lengua viva conocida, nadie sabe exactamente de dónde vino".

También ha hablado de Cataluña: "Viven unas ocho millones de personas y muchos se consideran catalanes antes que españoles. En 2017 incluso el gobierno regional celebró un referéndum de independencia". También menciona Galicia, con el gallego, y Valencia.

"Sí, España es un país, pero también un mosaico de culturas, lenguas e identidades cosidas a lo largo de los siglos y por eso España es uno de los países más fascinantes y, a la vez, incomprendidos de Europa", ha sentenciado.

Muchos españoles están de acuerdo

En cuanto a las reacciones, muchos españoles han expresado que no por ello tienen que odiarle: "Es exactamente eso lo que nos hace diferentes al resto del mundo".

"Estás más informado que muchos españoles, así es justo como es mi país, un crisol de culturas", ha defendido la usuaria Megara. Muchos coinciden en lo mismo: "Un país rico, lleno de diferentes culturas es lo que nos hace únicos e incomparables".

"Sí nos disgustaría a todos que se siga asociando España a simplicidades como el flamenco o la paella, teniendo como tenemos una rica y variada cultura y gastronomía, amén de todos los paisajes y climas, y todas las hostias de este mundo", explica el usuario @Mariocauso5.