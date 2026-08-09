Lydia, 29 años, nómada desde hace medio año: "No cogí la autocaravana para tachar sitios, sino para vivir más despacio"

El fenómeno de las autocaravanas y furgonetas camper no deja de ganar adeptos en España, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Lo que antes se veía como una opción vacacional puntual se ha transformado para muchos en una alternativa de vida frente a la escalada de los precios del alquiler y las dificultades de acceso a la vivienda.

Los datos respaldan esta tendencia: según la Dirección General de Tráfico (DGT), el número de autocaravanas matriculadas en el país casi se ha triplicado en la última década, pasando de las 48.000 unidades registradas en 2015 a superar los 137.000 vehículos en la actualidad.

En este mapa de nuevos nómadas se encuentra Lydia, una joven de 29 años que hace dos adquirió un vehículo con su pareja. Sin embargo, no fue hasta principios de este año cuando dieron el salto definitivo: dejar atrás su piso y volcarse al 100% en la vida sobre cuatro ruedas.

A través de su canal de YouTube, Querida Arbemis, la española documenta los pros y contras de esta rutina. En una de sus últimas publicaciones, ha querido pausar el relato para aclarar cuál es el verdadero propósito tras su cambio de vida, alejado de la imagen del turista inagotable.

Menos kilómetros, más tranquilidad

Frente a la idea habitual del viaje camper como un maratón de destinos y fotos para redes sociales, Lydia apuesta por una filosofía radicalmente opuesta. “No cogí la autocaravana para tachar sitios, sino para vivir más despacio", manifiesta.

Para la creadora de contenido, reducir el espacio de convivencia a unos pocos metros cuadrados no responde al deseo de acumular países ni recorrer kilómetros a contrarreloj, sino a la necesidad de desmarcarse del estrés de la ciudad.

"He cogido esta autocaravana para vivir una vida más tranquila, para tener más espacios de naturaleza, vivir más calmadamente", concluye sobre un cambio de ritmo donde la verdadera libertad no se mide en itinerarios, sino en la capacidad de frenar el tiempo.