Rachel Anne, estadounidense, entra en el supermercado más caro de España: "La cantidad de Cinco Jotas que hay me daría para una entrada en un piso en Madrid"

Hacer la compra semanal es una rutina obligatoria para cualquier hogar, pero el lugar donde se llena el carro marca una diferencia abismal en la cuenta final. Cada día miles de personas se acercan a los supermercados para seleccionar y adquirir alimentos, artículos de limpieza para el hogar o productos de higiene personal, entre otras categorías.

España coexisten cadenas para todos los bolsillos, desde las opciones low cost hasta los establecimientos más exclusivos del país. La youtuber estadounidense Rachel Anne, instalada en España desde hace más de siete años, ha querido comprobarlo en primera persona visitando uno de los locales de la cadena gourmet Sánchez Romero en Majadahonda (Madrid), considerado habitualmente el supermercado más caro de la geografía nacional. Lo que no esperaba la joven texana era salir de allí reflexionando sobre el problema de la vivienda.

Jamón ibérico a precio de hipoteca

Mientras recorría los pasillos de la tienda rodeada de productos de alta gama, la creadora de contenido no pudo evitar fijarse en el mostrador de charcutería fina y en las vitrinas dedicadas al ibérico de bellota.

"La cantidad de Cinco Jotas que hay a mi alrededor me daría para una entrada en un piso en Madrid y eso es decir mucho hoy en día", exclama la texana, tirando de ironía para conectar dos de los grandes costes del momento en nuestro país: la cesta de la compra y los prohibitivos precios del mercado inmobiliario. referencia al alto coste de esos productos y los valores desorbitados presentes actualmente en el sector inmobiliario.

La propia joven confiesa a sus seguidores que se encuentra en pleno proceso de ahorro para poder comprarse una vivienda, aunque ve el objetivo cada vez más lejano. "Yo no me veo con casa en 50 años. Es que no entiendo lo que está pasando en este mundo", lamenta.

33,50 euros por un sobre de 80 gramos

Para poner en perspectiva el nivel de lujo del establecimiento, Rachel Anne mostró ante las cámaras algunos de los precios de la famosa marca jabugueña, cuyos cerdos 100% ibéricos criados en montanera elevan el coste del producto final. En concreto, un blíster cortado a cuchillo de apenas 80 gramos alcanzaba los 33,50 euros.

Pese al elevado desembolso que supone darse un capricho de este calibre en el supermercado, la estadounidense reconoce que la calidad del producto está fuera de toda duda. "Yo solo he probado Cinco Jotas una vez y fue en una fiesta de año nuevo superpija. Fue la cosa más rica que he probado en mi vida, sin duda", concluye.