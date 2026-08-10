Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La reseña a un bar que está dando la vuelta a las redes por la respuesta de un camarero: "Lo que unos llaman flojos otros lo llamamos educación"
Virales
Virales

La reseña a un bar que está dando la vuelta a las redes por la respuesta de un camarero: "Lo que unos llaman flojos otros lo llamamos educación"

Un cliente cargó contra un establecimiento por pedirle que quitara las piernas de una silla y por colocarle un posavasos bajo el cubata.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un camarero limpia la mesa de un bar.
Un camarero limpia la mesa de un bar.Getty Images

Las reseñas de bares y restaurantes suelen dejar anécdotas de todo tipo. Algunas alaban la comida, otras critican el servicio y no faltan las que terminan haciéndose virales por motivos inesperados. La última pertenece a esta tercera categoría.

Todo comenzó con una reseña de una estrella en la que un cliente cargaba duramente contra un establecimiento por una situación que, para muchos usuarios de redes sociales, resultó cuanto menos llamativa.

Según el texto publicado, el motivo principal de su enfado fue que un camarero le pidiera que retirara la pierna de una silla vacía que había junto a su mesa.

"Penoso, pero aún más patético el camarero que te atiende, porque apoyé la pierna en la silla que tenía vacía en la mesa y me dijo que por favor la quitara como si fuera una silla de tela y son de plástico", comienza escribiendo.

El cliente continúa asegurando que el trabajador tenía "pinta de modernito" y llega a calificarlo de "modernito flojo", argumentando que únicamente quería evitar tener que limpiar la silla.

Pero la crítica no termina ahí. La reseña añade que, cuando estaba terminando su cubata, el camarero llevó un posavasos para apoyar la bebida, algo que el cliente interpretó como otra muestra de que en el local "no quieren limpiar ni las mesas ni las sillas".

"Lo que unos llaman flojos..."

La publicación habría pasado desapercibida de no ser porque el perfil de X @soycamarero, dedicado desde hace años a compartir historias relacionadas con la hostelería, rescató la captura y la acompañó de una frase que ha concentrado buena parte del debate. "Lo que unos llaman flojos otros lo llamamos educación."

El mensaje supera ya las decenas de miles de visualizaciones y acumula cientos de reacciones de usuarios que han convertido la escena en un nuevo debate sobre las normas básicas de comportamiento en bares y restaurantes.

Muchos consideran lógico que un trabajador pida no apoyar los pies sobre una silla que después utilizará otro cliente o que coloque un posavasos para evitar manchas innecesarias en la mesa.

Otros, en cambio, creen que determinadas peticiones pueden resultar excesivas dependiendo del contexto o de la forma en que se hagan.

Un debate que va más allá de un bar

La publicación ha terminado abriendo una conversación que trasciende el caso concreto.

¿Hasta qué punto determinadas normas responden a la limpieza del establecimiento y hasta qué punto tienen que ver simplemente con la educación y el respeto por el mobiliario o por el trabajo de quienes atienden el local?

Esa es la pregunta que ha quedado flotando entre miles de comentarios.

Y, como suele ocurrir con este tipo de historias virales, la protagonista ya no es tanto la reseña como el debate que ha generado. Porque lo que para un cliente fue una muestra de "flojera", para muchos usuarios no deja de ser una cuestión de cortesía hacia quienes, cuando termina el servicio, son precisamente los encargados de dejar esas mesas y esas sillas listas para el siguiente comensal.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos