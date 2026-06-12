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Iwan, conductor y guía turístico en Nusa Penida: "No todo tiene que ser accesible si el precio es destruir el lugar"
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Iwan, conductor y guía turístico en Nusa Penida: "No todo tiene que ser accesible si el precio es destruir el lugar"

"La naturaleza no puede adaptarse siempre al turismo".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una imagen de Diamond beach en Nusa Penida.
Una imagen de Diamond beach en Nusa Penida.Getty Images

La masificación turística suele generar debates sobre vivienda, tráfico o saturación de espacios urbanos. Sin embargo, también existe otra discusión cada vez más presente en algunos de los lugares naturales más visitados del mundo: hasta qué punto debe adaptarse el entorno a los turistas.

La isla indonesia de Nusa Penida, frente a Bali, conoce bien ese dilema. Allí se encuentra Kelingking Beach, una de las playas más fotografiadas del planeta gracias a su famoso acantilado con forma de dinosaurio. Cada día cientos de visitantes llegan para contemplar las vistas y hacerse fotografías en uno de los paisajes más icónicos de Indonesia.

Iwan Setiawan, de 38 años, lleva 13 trabajando como conductor y guía turístico en la isla, y gran parte de sus jornadas terminan diariamente en Kelingking Beach. Por eso sigue con preocupación la polémica que ha generado el proyecto de un ascensor de cristal que pretendía conectar la parte superior del acantilado con la playa.

Un sendero que protege el paraíso

Actualmente, llegar hasta la arena requiere descender por un sendero bastante complicado, estrecho, empinado e incluso peligroso. Por este motivo, muchos visitantes optan por quedarse simplemente en el mirador y no completar el recorrido hasta la playa.

Para Iwan, precisamente ahí reside parte de la protección natural del lugar. "El camino difícil es lo que está protegiendo Kelingking Beach", asegura el guía turístico, quien es testigo de la enorme afluencia de visitantes que recibe el lugar a diario.

"La enorme complejidad del camino hace que mucha gente disfrute simplemente de las vistas y se marche sin bajar. Si todos pudieran llegar fácilmente, la presión sobre la playa sería muchísimo mayor", explica Iwan.

"La gente piensa solo en la comodidad y el gobierno en atraer a más y más turistas, pero no están teniendo en cuenta las consecuencias. No todo tiene que ser accesible si el precio es destruir el lugar", expone.

El proyecto activa el miedo entre los locales

El guía teme que la instalación multiplique el número de personas que acceden a la playa cada día y advierte de las terribles consecuencias que esto puede tener para el lugar.

"Si ponen el ascensor, esto se llenará mucho más", señala. "Acabará habiendo mucha más basura, más erosión, más presión sobre el ecosistema y más riesgos para un entorno natural que ya recibe un número de visitantes desmedido", explica.

Además, Iwan cree que la infraestructura alteraría uno de los principales atractivos del enclave. "La gente viene aquí por la naturaleza, no tiene sentido alterar así el paisaje. No entiendo por qué hay que colocar una estructura gigantesca en medio de uno de los paisajes más famosos del mundo".

El conductor también cuestiona la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. "Estamos hablando de una instalación enorme sobre un acantilado. Es un proyecto que necesitará mantenimiento constante, inspecciones y mucho dinero para funcionar de forma segura", censura.

Además, más allá del impacto ambiental, muchos vecinos consideran que la construcción modifica la identidad visual de Kelingking Beach. "La naturaleza no puede adaptarse siempre al turismo", censura Iwan.

"El ascensor rompe la esencia del lugar", sostiene el guía turístico, comentando que lo que hace especial este sitio "es precisamente que es un enclave natural, salvaje y diferente".

Un proyecto paralizado

Las críticas no proceden únicamente de residentes. El proyecto ha generado una fuerte controversia dentro y fuera de Indonesia, con denuncias por posibles infracciones urbanísticas, ambientales y paisajísticas. De hecho, por el momento las autoridades de Bali ordenaron paralizar las obras y posteriormente exigieron su desmantelamiento tras detectarse presuntas irregularidades relacionadas con permisos, planificación territorial y normativa ambiental, aunque la estructura metálica todavía está en la playa.

Sin embargo, tanto Iwan como algunos residentes de la zona se muestran escépticos ante este anuncio, y atribuyen el parón del proyecto a factores políticos y al contexto electoral. Además, el proyecto sigue inmerso en disputas judiciales que han impedido tanto su continuación como su desmantelamiento definitivo.

Mientras tanto, Iwan sigue recorriendo cada día la carretera que conduce a Kelingking Beach. Y mantiene una idea muy clara sobre el turismo y el futuro del lugar: "A veces proteger un lugar significa aceptar que existen límites".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

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Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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