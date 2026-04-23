Jaime, residente mallorquín de 27 años: "He llegado a llorar de la desesperación buscando aparcamiento durante más de dos horas"

En Mallorca, tener coche ya no es solo una cuestión de comodidad, sino que se ha convertido en toda una necesidad para poder moverte eficazmente por la isla. Pero a la necesidad de disponer de un vehículo se le ha sumado un nuevo requisito, sobre todo en el centro de Palma: contar con un parking.

En el centro, muchos residentes denuncian que sin plaza privada es prácticamente inviable vivir con normalidad. Jaime, de 26 años, lo cuenta desde la experiencia. "He llegado a llorar de la desesperación, buscando aparcamiento durante más de dos horas dando vueltas para poder aparcar el coche a menos de 20 minutos caminando de mi casa", asegura.

Así, a la dificultad para acceder a una vivienda se suma ahora otro problema creciente: comprar o alquilar una carísima plaza de parking. Un gran problema para los vecinos porque, en estos momentos, el precio de las plazas de aparcamiento en Palma ronda ya los 40.000 euros, obligando a los residentes a asumir otro coste imposible.

Una rutina marcada por la incertidumbre

Para Jaime, volver a casa no significa descansar. "Terminas de trabajar y sabes que empieza la parte más desesperante del día: buscar sitio", explica el mallorquín, quien vive con sus padres cerca de la calle Blanquerna, en pleno centro de Palma.

"Nunca sabes cuánto vas a tardar", asegura Jaime. "Puedes estar perfectamente dando vueltas una hora, dos… y no encontrar nada", expone, admitiendo que hay días en los que la situación se vuelve insostenible.

La alternativa, si la hay, tampoco es cómoda. "Al final acabas aparcando lejos, a 15 o 20 minutos andando de tu casa, y cargando con todo", denuncia el joven, cansado de vivir esta situación como rutina.

Y eso las veces que llegas. "Yo he perdido sesiones de cine ya pagadas o he tenido que cancelar reservas en restaurantes o incluso quedadas con amigos porque llevaba más de una hora intentando buscar aparcamiento y ya no me daba tiempo a llegar", expone el mallorquín.

El parking, una necesidad inasumible para los jóvenes

Ante esta situación, muchos residentes han optado por alquilar o comprar una plaza de aparcamiento. Pero no todos pueden permitírselo, ya que en los últimos años los precios han subido de forma desorbitada.

"Es prácticamente obligatorio tener parking si vives en el centro", afirma Jaime. Pero el problema es el precio: "Es un esfuerzo muy grande, sobre todo para los jóvenes. Las plazas de parking aquí valen casi la entrada de una casa", añade.

Según explica el mallorquín, una plaza en el centro de Palma puede rondar los 40.000 euros. "Es una locura. Para alguien de 26 años, esa cifra queda completamente fuera de nuestro alcance", señala.

"Si ya es prácticamente imposible podernos comprar una casa aquí, imagínate tener que sumar esto", lamenta. La sensación es que cada vez hay más barreras: "Te ponen un obstáculo detrás de otro".

Vivir en el centro, un reto constante

Jaime también apunta a un factor clave en el empeoramiento del problema: la masificación turística que sufre el archipiélago. Una situación que incrementa muchísimo la cantidad de vehículos en las calles, lo que colapsa todavía más la ciudad.

"Cada año hay más coches en la calle, sobre todo en temporada alta", explica el mallorquín, exponiendo que el turismo influye directamente, tensionando aún más la situación.

Eso reduce aún más las posibilidades para quienes viven allí todo el año. "Entre los coches de alquiler y la gente que viene de fuera, todo se llena muchísimo más", apunta. "Al final estás compitiendo por un espacio que es limitado", añade.

Vivir en el centro, algo que antes era una ventaja, ahora sin lugar a dudas se ha convertido en "un desafío diario", según apunta el residente. "Es cómodo por muchas cosas, pero el tema del coche lo complica todo", reconoce.

Frustración y desgaste

Además, la búsqueda constante de aparcamiento no solo afecta al tiempo, sino también al estado de ánimo. "Llega un punto en el que te desesperas de verdad. Y no es solo un día puntual, es algo que te pasa a diario", lamenta Jaime.

Y, añadiendo esta desesperante situación, la acumulación de situaciones límite deja huella entre los residentes. "Entre el precio de la vivienda, el parking, el día a día… cada vez es más difícil. Es que no podemos más", censura.

Para Jaime, el problema del aparcamiento es solo un reflejo de algo más amplio. "Palma es una ciudad cada vez menos accesible. Todo está subiendo y cada vez es más complicado vivir aquí", afirma.

Ante este panorama, muchos jóvenes se ven obligados a tomar decisiones. "O te buscas la vida con un parking, o te vas fuera del centro y lejos de tu vida, o directamente te planteas otras opciones", explica. Pero ninguna es sencilla: "Todo implica gastar más o cambiar tu forma de vida".

Jaime no propone soluciones concretas, pero sí lanza una reflexión clara. "No puede ser que algo tan básico como aparcar se convierta en esta pesadilla. Solo queremos poder llegar a casa, poder vivir con normalidad", concluye el mallorquín.