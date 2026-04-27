Los destinos españoles que están siendo arruinados por la masificación turística

España sigue batiendo récords turísticos año tras año, pero ese éxito tiene unas consecuencias negativas cada vez más visibles. Mientras millones de viajeros llegan atraídos por paisajes de postal y rincones virales, algunos de los lugares más emblemáticos del país empiezan a mostrar signos claros de agotamiento.

Saturación, pérdida de identidad o deterioro ambiental son solo algunas de las consecuencias que ya forman parte del día a día en enclaves que, paradójicamente, triunfaron por su autenticidad.

Bajo este contexto, la revista Business Insider ha elaborado un listado con varios destinos españoles que están viendo cómo la presión del turismo masivo amenaza con “arruinarlos”.

Pueblos desbordados y vecinos al límite

El problema no es solo la cantidad de visitantes, sino su concentración en los mismos puntos. Una situación cada vez más común impulsada en gran parte por el llamamiento a través de redes sociales como Instagram o TikTok, que convierten cualquier rincón en viral y, poco después, en colapsado.

Uno de los casos más paradigmáticos es Binibeca Vell, una pequeña localidad ubicada en el sur de Menorca de apenas 200 habitantes que recibe más de 800.000 visitantes al año.

Sus calles blancas, pensadas para la vida cotidiana, se han convertido en un escenario turístico constante, hasta el punto de obligar a restringir horarios de acceso para intentar proteger la convivencia.

Una situación similar se vive en Palma de Mallorca, donde las autoridades han empezado a plantear medidas contundentes: limitar cruceros, restringir coches de alquiler o incluso prohibir nuevos pisos turísticos.

De hecho, en Mallorca la presión sobre la vivienda y los servicios ha llevado a los vecinos a organizarse e incluso a lanzar campañas para ahuyentar turistas en algunas zonas de la isla.

Naturaleza al borde del colapso

El impacto de la masificación no se limita solo a ciudades o pueblos; también los espacios naturales están sufriendo las consecuencias de esta saturación de los destinos.

Es el caso del Río Chíllar, ubicado en la provincia de Málaga, cuya popularidad entre senderistas ha terminado afectando gravemente a su biodiversidad. Ante esto, la respuesta de las autoridades ha sido tajante: cerrar el acceso durante el verano.

Algo parecido ocurre en la Playa de Las Catedrales, en Lugo, donde el acceso lleva años regulado mediante cupos para evitar el deterioro de este entorno protegido. Medidas necesarias para una de las playas más solicitadas de España, que evidencian hasta qué punto algunos paisajes han superado su capacidad de carga.

También ocurre en lugares como San Juan de Gaztelugatxe, en Vizcaya, donde han visto disparada su afluencia tras aparecer en la famosa serie Juego de Tronos, lo que hace que el espacio pierda parte de su esencia en favor de un turismo masivo.

Ciudades icónicas bajo presión

Por supuesto, las grandes ciudades españolas tampoco escapan a esta tendencia. En Barcelona, el icónico Park Güell se ha convertido en uno de los símbolos de la saturación turística.

Ante el colapso que se llega a vivir en diversos enclaves de la ciudad condal, el Ayuntamiento ha tenido que tomar decisiones inéditas, como eliminar rutas de transporte en mapas digitales para evitar colapsos o anunciar el cierre progresivo de pisos turísticos.

Mientras, en la Cala del Portixol, en Jávea, la famosa “puerta azul” se ha transformado en un punto de peregrinación para quienes buscan la foto perfecta. Las colas para hacerse una fotografía reflejan un fenómeno cada vez más común: viajar no para descubrir, sino para replicar.

Tradiciones y experiencias en riesgo

Además, la masificación también está cambiando el sentido de experiencias históricas y culturales. Quizá la muestra más llamativa de esto sea la enorme saturación que está viviendo en los últimos años el Camino de Santiago.

Este conocido camino de peregrinación se está volviendo cada vez más y más turístico, algo que acaba masificando la experiencia, sobre todo debido al colapso que se está viviendo en sus últimos tramos, donde se concentran la mayoría de peregrinos.

El debate ya no es si el turismo crece, sino cómo lo hace; porque cuando todos quieren ir al mismo sitio, al mismo tiempo y por las mismas razones, el riesgo es claro: que aquello que hizo especial ese lugar termine desapareciendo.