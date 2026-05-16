La playa de DiCaprio en Tailandia ya es historia: un vídeo viral muestra a cientos de turistas hombro con hombro en Maya Bay

El turismo masivo lleva años poniendo al límite algunos de los lugares más icónicos del planeta. Playas paradisíacas convertidas en colas interminables, ciudades históricas saturadas y espacios naturales incapaces de absorber el volumen de visitantes que reciben cada día. Lo que antes se vendía como un paraíso termina, muchas veces, pareciéndose más a un parque temático.

Tailandia es uno de los ejemplos más claros de esa transformación. Durante décadas, el país ha construido buena parte de su imagen turística alrededor de playas vírgenes, aguas cristalinas y naturaleza exótica. Pero el éxito global también ha tenido un coste evidente: ecosistemas gravemente dañados, ), pérdida de autenticidad y lugares completamente desbordados.

Y pocas imágenes resumen mejor ese problema que Maya Bay. La playa que Leonardo DiCaprio convirtió en símbolo de la escapada perfecta en la película The Beach ha pasado de representar el paraíso tropical a convertirse, para muchos, en el ejemplo más extremo del masificación turística.

El vídeo que demuestra el colapso

Un vídeo viral difundido en redes sociales ha vuelto a poner el foco sobre Maya Bay, la playa más conocida de Tailandia. Las imágenes muestran a cientos de turistas prácticamente hombro con hombro dentro de la famosa playa, avanzando entre multitudes y embarcaciones en un espacio reducido.

La escena ha provocado una oleada de comentarios de rechazo y de incredulidad. Muchos usuarios aseguran que el lugar ya no tiene nada que ver con la imagen paradisíaca que popularizó la película en el año 2000.

Y lo cierto es que, lamentablemente, esto no es nuevo. Maya Bay lleva años siendo un símbolo de los efectos del exceso de turismo. La playa, ubicada en la isla de Ko Phi Phi Leh, llegó a recibir alrededor de 5.000 turistas diarios antes de que las autoridades tailandesas decidieran cerrarla temporalmente por el grave deterioro ambiental.

De paraíso natural a símbolo del masificación

El problema no apareció de un día para otro. Durante años, el éxito internacional de la película The Beach convirtió Maya Bay en una parada obligatoria para millones de viajeros.

El problema es que con el tiempo, la presión turística terminó destruyendo gran parte del ecosistema marino de la zona. Los arrecifes de coral sufrieron daños severos y la biodiversidad empezó a desaparecer.

La situación llegó a tal punto que Tailandia tomó una decisión drástica: cerrar completamente Maya Bay al turismo en 2018 para intentar recuperar el ecosistema. y así fue, la famosa playa permaneció clausurada durante casi cuatro años.

Durante ese tiempo, las imágenes de tiburones regresando a la bahía y de corales recuperándose dieron la vuelta al mundo. Un potente ejemplo que sirvió mundialmente como demostración de que la naturaleza puede regenerarse si se le da el espacio y la paz.

El regreso del turismo… y del problema

Sin embargo, el problema ha vuelto rápidamente tras la reapertura parcial de la playa. Aunque las autoridades han implantado nuevas normas, como limitar el tiempo de estancia, restringir el acceso de embarcaciones a determinadas zonas o la prohibición de bañarse en el agua, las imágenes recientes muestran que la presión turística que sufre el lugar sigue siendo enorme.

Además, el problema no es solo ambiental, sino que también afecta a la experiencia del propio visitante. Muchos turistas van allí en busca de un paisaje espectacular, sensación de calma, belleza natural o desconexión tropical, pero todo eso desaparece precisamente por el exceso de gente.

Ahora, el mismo lugar que tuvo que cerrar para protegerse y regenerarse vuelve a enfrentarse a escenas de saturación apenas unos años después. Una situación hace que se vuelva a plantear la gran pregunta: ¿Cómo es posible mantener este tipo de destinos abiertos sin perjudicar su esencia y su ecosistema?