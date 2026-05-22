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La India tampoco se salva: este vídeo de las cataratas Kempty deja a muchos sin palabras
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La India tampoco se salva: este vídeo de las cataratas Kempty deja a muchos sin palabras

"Parece más un mercado más que un paraje natural".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Cataratas Kempty.
Cataratas Kempty.Getty Images

La masificación turística vuelve a poner contra las cuerdas a uno de esos lugares que durante años simbolizaron la escapada perfecta entre naturaleza y tranquilidad, esta vez en India.

Un vídeo viral grabado en las cataratas de Kempty Falls, en la localidad montañosa de Mussoorie, ha desatado una oleada de indignación en internet al mostrar un paisaje natural completamente transformado por la masificación y la comercialización descontrolada.

El enclave, conocido históricamente por sus cascadas y su entorno verde, aparece ahora abarrotado de visitantes y rodeado de densas construcciones, tiendas y restaurantes destinados al turismo.

El vídeo, difundido por el usuario de la red social X Sidharth Shukla (@sidhshuk) ha abierto un nuevo debate sobre cómo el turismo masivo y la obsesión por sacar el máximo rendimiento económico de los destinos están acelerando la degradación de espacios naturales en todo el mundo.

"Nunca volvería": la reacción ante unas imágenes demoledoras

En la grabación, las famosas cataratas apenas se distinguen entre construcciones, terrazas, pasarelas y cientos de turistas acumulados junto al agua. Lo que antes era una imagen de postal aparece ahora transformado en una especie de parque temático que poco tiene que ver con la conexión y paz idílica del entorno natural.

Al ver estas escenas, los usuarios han criticado que el exceso de visitantes y la urbanización han destruido completamente la esencia del enclave. "Parece más un mercado más que un paraje natural"; "Nunca volvería"; "No queda ningún sentido estético", han comentado.

Muchos comentarios apuntan también a la permisividad urbanística y al crecimiento descontrolado alrededor del entorno natural. "¿Cómo recibieron permiso todos esos edificios?", pregunta otro usuario, reflejando una preocupación que cada vez se repite más en destinos turísticos saturados de todo el mundo.

Turismo viral y espacios convertidos en decorado

El caso de Kempty Falls vuelve a poner el foco en el papel de las redes sociales en la transformación acelerada de determinados destinos. Lugares que hace apenas unos años eran relativamente tranquilos pasan a recibir oleadas masivas de visitantes después de viralizarse en TikTok, Instagram o YouTube.

La lógica es siempre parecida: un rincón espectacular empieza a circular en vídeos y fotografías hasta convertirse en "parada obligatoria". El resultado es que muchos espacios naturales terminan convertidos en decorados donde la experiencia importa menos que conseguir la imagen perfecta.

Y aunque esta vez el vídeo habla de la India, la gran pregunta que deja es la misma que empieza a repetirse en muchos destinos turísticos alrededor del mundo: cuánto tiempo puede sobrevivir un lugar cuando su éxito termina devorándolo.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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