Una agente inmobiliaria avisa del clásico vaso que guarda polvo en el armario que codician los más adinerados

La moda siempre es cíclica. Y quizás el clásico vaso que solo hace acumular polvo en el armario haya vuelto a ponerse de moda y sea un objeto muy codiciado por los aficionados al diseño de interiores.

En ese sentido, el medio de comunicación finlandés Ilta-Sanomat ha elaborado un reportaje en el que varios expertos apuntan a unos vasos de Iittala (marca emblemática del diseño finlandés) como la última gran sensación en el interiorismo internacional: los de la colección Ultima Thule.

Jenni Hällfors, accionista y agente inmobiliaria titulada de Strand Properties Oy, ha destacado que "el diseño finlandés es el más popular en los materiales de diseño de interiores" y "en las cocinas, la cristalería Ultima Thule es más la norma que la excepción".

Desde Ilta-Sanomat explican que la serie Ultima Thule de Iittala se puso a la venta en el año 1968. Su principal característica es una textura irregular, producto de una técnica en la que la masa de vidrio fundido toma forma en moldes grabados.

Finnair, la aerolínea más grande de Finlandia, también ha colaborado de forma decisiva a la expansión internacional de la colección Ultima Thule al utilizar los vasos en sus vuelos (de hecho, siguen usándose en la clase preferente).

La marca Iittala continúa produciendo a día de hoy estos famosos vasos de cristal. Dos unidades con una capacidad de 20 centilitros tienen un precio de 60 euros (siempre que sean nuevas).

Por su parte, la diseñadora de interiores Anna Koponen, de Interior Design Oy, ha confirmado la gran popularidad que tiene en estos momentos la mencionada colección de vasos de Iittala.

"Ultima Thule está muy de moda. La serie tuvo un gran éxito en la década de 1980 y ahora su lenguaje de diseño vuelve a atraer a mucha gente. Es interesante cómo han vuelto a ponerse de moda", ha afirmado la experta.