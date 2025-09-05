3 objetos que acumulan polvo en las casas de los abuelos y abuelas y que hoy pueden valer una pequeña fortuna
Es posible obtener miles de euros.
Los objetos antiguos bien conservados pueden ser altamente valorados en los mercados de antigüedades. Aquí te mostramos tres objetos que pueden estar acumulando polvo en las casas de los abuelos y abuelas, y quizás valgan una pequeña fortuna.
Discos de vinilo
A lo largo de sus vidas, muchas personas han ido coleccionando discos de vinilo. Y a veces, en esas colecciones hay ediciones limitadas o especiales que con el paso del tiempo pueden llegar a valer decenas de miles de euros.
Armarios antiguos y vitrinas
En cualquier casa con varias décadas de antigüedad, uno de los elementos que no faltan son los armarios típicos de la época. En declaraciones a la edición italiana de ELLE Decor, Francesca Grace, diseñadora y decoradora de interiores de Los Ángeles en Francesca Grace Home, destaca que ese tipo de muebles están altamente cotizados.
"Los armarios antiguos, especialmente los fabricados en madera maciza y caracterizados por intrincados tallados o diseños pintados a mano, son muy codiciados por coleccionistas y diseñadores de interiores", asegura la experta.
En ese sentido, Francesca Grace precisa que "dependiendo de su antigüedad, la maestría artesanal y su estado, un armario vintage puede tener un valor de entre 500 y 5.000 dólares o más".
Lámparas y candelabros
Las lámparas y candelabros antiguos también pueden ser vendidos por un buen pellizco, especialmente son auténticos Tiffany o están fabricados al estilo Tiffany. "Incluso las réplicas que no son de Tiffany pero están bien hechas, o lámparas similares de la época, pueden alcanzar un valor de entre varios cientos y varios miles de dólares", subraya Grace.