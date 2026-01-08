Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Así ha sido el tierno momento de dos osos polares que disfrutan la nieve por primera vez
Una fuerte tormenta invernal ha llegado a Hungría este miércoles, cubriendo gran parte del país con un espeso manto de nieve. Aunque ha causado importantes trastornos en los desplazamientos, la primera nevada en varios años ha sido una alegría para muchos, incluidos los osos polares del parque zoológico de Nyiregyhaza, que jugaron en la primera nieve que habían visto en su vida, según el zoológico.

Redacción HuffPost
