Así ha sido el tierno momento de dos osos polares que disfrutan la nieve por primera vez

Una fuerte tormenta invernal ha llegado a Hungría este miércoles, cubriendo gran parte del país con un espeso manto de nieve. Aunque ha causado importantes trastornos en los desplazamientos, la primera nevada en varios años ha sido una alegría para muchos, incluidos los osos polares del parque zoológico de Nyiregyhaza, que jugaron en la primera nieve que habían visto en su vida, según el zoológico.
Vídeos para ti
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos