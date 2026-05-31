Bad Bunny en su segunda noche en Madrid: estilismos muy cuidados y el deseo de artistas invitados
Ni los 35°C que marcaba el mercurio a las afueras del Metropolitano han podido con los fans que se agolpaban a las puertas del estadio dos horas antes de que comenzará el espectáculo de Bad Bunny en la segunda noche del puertorriqueño en la capital este domingo. El espíritu tropical impregnaba los outfits de muchos de los asistentes, mientras otros optaban por lucir esos colores de la bandera de Puerto Rico que con tanto orgullo lleva el artista. Y entre todos han montado una peculiar lista de deseos de quiénes le gustaría que estuvieran sobre el escenario con Benito Antonio Martónez Ocasio.