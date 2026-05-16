Especial Huff de Eurovisión: la noche histórica sin España en la que hay que mirar a Gaza y Líbano
David Andújar conduce un programa especial en el que explicamos por qué España no participa este año y qué piensan los eurofans sobre ello. Además, hablamos con los ganadores del Benidorm Fest de este año, que no estarán sobre el escenario, y entrevistamos a nuestros exrepresentantes Nebulossa. Y todo sin olvidar a Gaza, Líbano y Cisjordania, porque hay algo más importante que la música o los concursos: los derechos humanos.