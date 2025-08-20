Mueren al menos 71 personas en un accidente de autobús en Afganistán

Un accidente de tránsito en la provincia occidental afgana de Herat mató al menos a 71 personas, incluidos 17 niños, el pasado 19 de agosto por la noche. Los talibanes publicaron un vídeo del autobús en llamas y de los bomberos intentando apagar las llamas. El autobús transportaba inmigrantes deportados a Kabul y se incendió tras chocar con un camión y una motocicleta.
