Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Mueren al menos 71 personas en un accidente de autobús en Afganistán
en directo
Continúa la lucha contra más de 20 fuegos de nivel 2, a pesar del fin del calor extremo
Vídeos

Vídeos

Mueren al menos 71 personas en un accidente de autobús en Afganistán

Un accidente de tránsito en la provincia occidental afgana de Herat mató al menos a 71 personas, incluidos 17 niños, el pasado 19 de agosto por la noche. Los talibanes publicaron un vídeo del autobús en llamas y de los bomberos intentando apagar las llamas. El autobús transportaba inmigrantes deportados a Kabul y se incendió tras chocar con un camión y una motocicleta.

Redacción HuffPost
Vídeos para ti