José Mota cuenta qué le dijo Felipe VI hace siete años tras imitarle en uno de los especiales de Nochevieja

El humorista, director, guionista y actor José Mota, Premio Joan Ramón Mainat 2023 en el FesTVal y rostro habitual con los programas especiales de cada Nochevieja en RTVE, con, entre otros programas, Cruz y Raya o La hora de José Mota, ha contado este jueves una anécdota que vivió hace unos años con Felipe VI tras una de sus imitaciones.

Recibió el Premio Ondas al mejor actor de ficción 2015 y estuvo nominado a mejor actor revelación en los Premios Goya de 2012. Por méritos propios, se ha convertido en una de las figuras clave cada Nochevieja desde hace muchos años. Pese a que en el año 2007 se separó de Juan Muñoz y dejaron de participar juntos en el programa de humor Cruz y Raya.

En una entrevista, este viernes, en el canal 24 Horas de RTVE, el humorista ha hablado de una anécdota que vivió hace siete años con Felipe VI después de que le imitara en uno de los especiales de Nochevieja.

Preguntado sobre cómo ha sido interpretar a Felipe VI, José Mota ha revelado que tuvo la fortuna de ir junto a Irene Villa, como miembro de su asociación, a Zarzuela a presentar una propuesta hace unos siete años.

"Coincidimos con el rey y me contó que le divertía mucho, que se lo pasaba muy bien, con sus hijas. Eran más pequeñas. Fue hace siete u ocho años. 'Hemos visto. Hemos visto el especial'. No dejaré de tener ese primer corte al principio. Pero sí, con mucho sentido del humor", ha recordado.

Sobre lo que está logrando David Broncano con La Revuelta, el humorista ha asegurado que "está haciendo un trabajo espléndido". "Me parece que ha puesto muchísima frescura encima del tapete de la televisión y es fantástico", ha razonado.

"Todas las propuestas... Son 25 años y en esos 25 años, las maneras en las que uno comunica o tiene que comunicar esa comedia, evidentemente, se han cambiado. Todo se mueve y el humor es fruto del alrededor, de cómo entendemos la vida y se están consiguiendo, afortunadamente, un montón de logros sociales y la comedia no puede abstraerse de eso", ha justificado.