La Oreja de Van Gogh de nuevo en el  centro del debate por su vídeo promocional en RTVE: "No emociona, no conecta"  

El nuevo año al que vamos a dar la bienvenida será el del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El grupo donostiarra saldrá de gira por España a partir del 9 de mayo y, además de recordar los grandes éxitos que les convirtieron en una de las bandas icónicas del pop español, estrenarán nueva música.

No habrá que esperar a 2026 para descubrir la primera canción de esta nueva era de LODVG: la banda estrenará su primer sencillo en el especial que RTVE va a emitir antes de las Campanadas —que este año conducirán Chenoa y Estopa— y en el que también participarán Lola Índigo, Amaia, Ana Torroja o Nicki Nicole.

El cuarteto —ya no cuentan con Pablo Benegas— interpretará esta canción desde el Palacio de Miramar de San Sebastián, un enclave espectacular con unas increíbles vistas a la bahía de la Concha.

Para abrir boca, RTVE difundió el pasado lunes un video de promoción, que suponen las primeras declaraciones públicas de Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, y ha vuelto a colocar a los autores de Rosas o 20 de enero en el centro del debate. "Y no porque haya emocionado precisamente", señala el especialista en estrategia digital y marca Anto García.

Señala el experto que lo que era una oportunidad de apelar a la emoción y a la nostalgia "ha acabado pareciendo algo frío, robótico, que te dan ganas de no verlo". Para él, esta promo requería una "narrativa que justificara y humanizara lo que estaba ocurriendo con ellos" y los volviera a acercar a sus fans. El efecto conseguido ha sido el contrario porque "parece que ni la propia Amaia se siente cómoda" y eso es justo lo opuesto de lo que necesitan.

"No transmite, no emociona, no conecta" y, a juicio de Anto García, solo "alimenta la distancia" con parte de sus fans y con el sector más crítico por la forma en la que se gestó la salida de Leire. "Empatía" y "autenticidad" era lo que se necesitaba en ese vídeo que no entiende cómo tiene la aprobación de la cadena ni de los propios artistas.