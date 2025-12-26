Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Oreja de Van Gogh de nuevo en el centro del debate por su vídeo promocional en RTVE: "No emociona, no conecta"
Un experto en estrategia digital pone el foco en el verdadero problema de esa primera aparición pública de la banda.

Nueva imagen de La Oreja de Van Gogh, con Amaia MonteroSONY

El nuevo año al que vamos a dar la bienvenida será el del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El grupo donostiarra saldrá de gira por España a partir del 9 de mayo y, además de recordar los grandes éxitos que les convirtieron en una de las bandas icónicas del pop español, estrenarán nueva música.

No habrá que esperar a 2026 para descubrir la primera canción de esta nueva era de LODVG: la banda estrenará su primer sencillo en el especial que RTVE va a emitir antes de las Campanadas —que este año conducirán Chenoa y Estopa— y en el que también participarán Lola Índigo, Amaia, Ana Torroja o Nicki Nicole. 

El cuarteto —ya no cuentan con Pablo Benegas— interpretará esta canción desde el Palacio de Miramar de San Sebastián, un enclave espectacular con unas increíbles vistas a la bahía de la Concha.

Para abrir boca, RTVE difundió el pasado lunes un video de promoción, que suponen las primeras declaraciones públicas de Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, y ha vuelto a colocar a los autores de Rosas o 20 de enero en el centro del debate. "Y no porque haya emocionado precisamente", señala el especialista en estrategia digital y marca Anto García.

Señala el experto que lo que era una oportunidad de apelar a la emoción y a la nostalgia "ha acabado pareciendo algo frío, robótico, que te dan ganas de no verlo". Para él, esta promo requería una "narrativa que justificara y humanizara lo que estaba ocurriendo con ellos" y los volviera a acercar a sus fans. El efecto conseguido ha sido el contrario porque "parece que ni la propia Amaia se siente cómoda" y eso es justo lo opuesto de lo que necesitan.

"No transmite, no emociona, no conecta" y, a juicio de Anto García, solo "alimenta la distancia" con parte de sus fans y con el sector más crítico por la forma en la que se gestó la salida de Leire. "Empatía" y "autenticidad" era lo que se necesitaba en ese vídeo que no entiende cómo tiene la aprobación de la cadena ni de los propios artistas.

