El Gobierno pide la cabeza de Feijóo por los whatsapps con Mazón del "puto desastre, presi"

Era el 31 de octubre, los momentos posteriores a la catástrofe natural de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. Mientras cargaba contra el Gobierno central acusando de falta de información, el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, explicaba que, por lo contrario, el por aquel entonces president le estuvo informando "en tiempo real". El pasado miércoles, a horas de celebrar la Nochebuena, se desvelaba cómo de real había sido dicha comunicación.

La jueza del Juzgado nº 3 de Instrucción de Catarroja, donde se instruye la causa penal por la gestión de la peor gota fría del siglo, recibía un listado con los whatsapps que le envió Carlos Mazón durante aquel fatídico 29 de octubre de 2024. Feijóo no recibió el primer whatsapp hasta las 20.08 horas. Un "Gracias Presi", en respuesta al primer mensaje del máximo dirigente del PP que le había contactado unos diez minutos antes, a las 19.59 horas. "Un puto desastre va a ser esto presi", le acabaría diciendo Mazón más tarde en una conversación por que el Gobierno de España reclama su cabeza.

"El señor Feijóo lleva un año mintiendo, así que solamente por eso debería dimitir", ha indicado este viernes la ministra portavoz, Elma Saiz, quien ha pedido la cabeza del líder de la oposición por unas palabras que han acabado "llevándose por delante el dolor de las víctimas". Cabe destacar que Feijóo se retractó de aquella frase de haber estado "informado en tiempo real" que hoy le persigue planteando que era un fallo de cálculo de las jornadas a las que se refería: "Puse de manifiesto que 'el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informado en tiempo real'. Se trató de un error, pues el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes".

Saiz: ¿"Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono"?

"Ya sabíamos que en los momentos previos de la tragedia, el señor Mazón estaba a otra cosa, pero cuando ya había gente que estaba perdiendo la vida... un mensaje, me ahorro la palabra de 'desastre, presi'. Ni en la forma ni en el fondo", ha valorado Saiz, apuntando "primero ese dolor por la manera de expresarse". A lo que ha reclamado que Feijóo entregue también los whatsapps que él remitió a Mazón y que todavía se desconocen.

"Me pregunto si el señor Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta [al expresident Mazón] porque tienen ese mismo tono", ha expuesto la también ministra de Seguridad Social y Migraciones, en referencia a los calificativos usados en una conversación en la que el propio Mazón reconoce que "más o menos sí" el Gobierno central estaba a disposición. A pesar de todas las acusaciones de inacción que llegaron después y que aún hoy mantienen.

"Lo que se acredita es lo que venimos denunciando, que el señor Feijóo ha faltado a la verdad y que lo único que le obsesiona al señor Feijóo, que venía a hacer política para adultos y política de la moderación, es el erosionar y hacer daño al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas en este caso o cualquier otro", ha sentenciado Saiz, recordando una de las frases estrella que acompañaron al expresidente de la Xunta de Galicia en su desembarco en Madrid.