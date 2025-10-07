PROGRAMA ESPECIAL | Dos años después de los ataques de Hamás en Israel | EL PAÍS
Hace dos años, miembros de Hamas entraron en territorio israelí desde Gaza y mataron a 1195 personas (766 civiles, de los que 36 eran menores, y 373 militares) y capturaron de 251 rehenes. Han pasado dos años. Israel, en su objetivo de acabar con Hamas, ha ocupado militarmente Gaza matando a decenas de miles de civiles. La banda terrorista mantiene aún a 49 rehenes sin liberar. Israel insiste en que no se logrará la paz sin que Hamas entregue las armas y libere a todos los capturados. Hamas se niega a firmar ningún acuerdo sin el compromiso de Israel de abandonar Gaza. En el largo plazo está la pregunta de ¿cómo van a vivir los palestinos? ¿Podrán tener alguna vez un Estado propio? El programa recuerda lo que fueron aquellos atentados, sus consecuencias y las alternativas de futuro que puede tener toda la región.
Vídeos para ti
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos