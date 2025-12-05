No es el Nobel de la Paz, pero... Sánchez gana el Premio Mario Benedetti de Derechos Humanos

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La fundación del célebre escritor destaca sus "iniciativas concretas de paz, instando a poner punto final a tanto sufrimiento y garantizar el acceso humanitario en la Franja de Gaza"

Redacción HuffPost
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, fueron designados como los ganadores del Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad 2025.

Así lo anunció este jueves, mediante un comunicado, la Fundación Mario Benedetti, encargada de otorgar anualmente el premio inspirado en el legado del célebre escritor uruguayo a personalidades e instituciones que, apunta, "desde distintos ámbitos contribuyen a la construcción de una cultura democrática y humanitaria".

"Esta edición, marcada por un contexto de dolor colectivo y urgencia ética por el genocidio que atraviesa el pueblo palestino, requiere reafirmar nuestra vocación de memoria, justicia y solidaridad activa", indica el texto de la Fundación.

Así, según la institución, esta vez el premio quiso reconocer "el accionar firme y ejemplar" de Albanese en tanto jurista y relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados y "la defensa de la dignidad humana y la justicia" del presidente del Gobierno de España.

"Se reconoce la responsabilidad institucional de Pedro Sánchez al promover políticas de acogida y cooperación que refuerzan la dignidad de los más vulnerables", destaca el comunicado, en el que se resalta que Sánchez "ha respaldado iniciativas concretas de paz, instando a poner punto final a tanto sufrimiento y garantizar el acceso humanitario en la Franja de Gaza"

