No es el Nobel de la Paz, pero... Sánchez gana el Premio Mario Benedetti de Derechos Humanos

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, fueron designados como los ganadores del Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad 2025.

Así lo anunció este jueves, mediante un comunicado, la Fundación Mario Benedetti, encargada de otorgar anualmente el premio inspirado en el legado del célebre escritor uruguayo a personalidades e instituciones que, apunta, "desde distintos ámbitos contribuyen a la construcción de una cultura democrática y humanitaria".

"Esta edición, marcada por un contexto de dolor colectivo y urgencia ética por el genocidio que atraviesa el pueblo palestino, requiere reafirmar nuestra vocación de memoria, justicia y solidaridad activa", indica el texto de la Fundación.

Así, según la institución, esta vez el premio quiso reconocer "el accionar firme y ejemplar" de Albanese en tanto jurista y relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados y "la defensa de la dignidad humana y la justicia" del presidente del Gobierno de España.

"Se reconoce la responsabilidad institucional de Pedro Sánchez al promover políticas de acogida y cooperación que refuerzan la dignidad de los más vulnerables", destaca el comunicado, en el que se resalta que Sánchez "ha respaldado iniciativas concretas de paz, instando a poner punto final a tanto sufrimiento y garantizar el acceso humanitario en la Franja de Gaza"