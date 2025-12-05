Sorteo del Mundial de fútbol 2026, en directo: composición de los grupos y rivales de España
La selección de Luis de la Fuente llega como gran favorita al Mundial más grande de la historia, con 48 países y varios peligros escondidos en los bombos 2, 3 y 4... aunque también muchos rivales notablemente inferiores.
Llegó la hora. El Mundial de Fútbol de EEUU, México y Canadá 2026 ya está aquí con el sorteo de la fase de grupos. En la edición más grande de toda la historia, con 48 países por primera vez, este viernes, Washington acoge la cita que marcará el destino de la competición a celebrar en EEUU, México y Canadá:
Sigue en directo, la composición de los 12 grupos del Mundial de Fútbol de EEUU, México y Canadá 2026:
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur.
Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia.
Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán.
Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí.
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria.
Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá.