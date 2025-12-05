Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sorteo del Mundial de fútbol 2026, en directo: composición de los grupos y rivales de España
Deporte
Deporte

Sorteo del Mundial de fútbol 2026, en directo: composición de los grupos y rivales de España

La selección de Luis de la Fuente llega como gran favorita al Mundial más grande de la historia, con 48 países y varios peligros escondidos en los bombos 2, 3 y 4... aunque también muchos rivales notablemente inferiores.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
La ansiada Copa del Mundo, en el sorteo del Mundial
La ansiada Copa del Mundo, en el sorteo del MundialFIFA via Getty Images

Llegó la hora. El Mundial de Fútbol de EEUU, México y Canadá 2026 ya está aquí con el sorteo de la fase de grupos. En la edición más grande de toda la historia, con 48 países por primera vez, este viernes, Washington acoge la cita que marcará el destino de la competición a celebrar en EEUU, México y Canadá:

Sigue en directo, la composición de los 12 grupos del Mundial de Fútbol de EEUU, México y Canadá 2026:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur.

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia.

Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria.

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

El HuffPost para Bodegas Avelino Vegas