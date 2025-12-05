Gastan "casi tres cifras" en pedir comida de Dabiz Muñoz a domicilio y sentencian uno de los platos: "No lo volvería a pedir"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El veredicto es claro. 

Álvaro Palazón
El cocinero Dabiz Muñoz.GTRES

Turrones, pollo frito, alta cocina... no hay nada que escape del radar gastronómico de Dabiz Muñoz y con sus empresas tiene pillado todo el espectro culinario posible para todo tipo de bolsillos. 

Con DiverXo llega al público más exclusivo, el que no tiene reparos en gastarse 400 euros en un menú degustación. Con StreetXo y el GoXo llega a un público con menos poder adquisitivo pero que sí quiere probar nuevos productos. 

Y ya para los curiosos hay otro tipo de comidas más mundanas como turrones y salsas con los que casi cualquiera puede probar lo que son elaboraciones de alta cocina en productos más sencillos. 

100 euros en GoXo

En Huffeando con Pablo, la sección gastronómica de El HuffPost, han probado la comida de GoXo, el restaurante de Dabiz Muñoz que sólo tiene servicio a domicilio y que tiene precios más bajos que DiverXo o RavioXo, que también tiene una estrella Michelin y elaboraciones más de alta cocina. 

En este pedido donde ha participado el creador de contenido Cenando con Pablo lo más caro cuesta 22 euros y lo más barato, 10. Lo más caro es un curry de gambones a 22 euros y lo más barato las donas Xo, del postre. Entre medias rondando los 17 euros hay un pad thai, un ssam cheeseburger y un chicken croissant al caramelo.

Hay uno de estos platos que Cenando con Pablo no pediría: los rollitos de pato y buey de mar con salsa de ají de mango. "Lleva dentro lima. Lo veo muy básico. Es diferente pero sigue siendo básico y no es poco dinero. La salsa está muy rica. Este plato no lo volvería a pedir". 

La cuenta ha sido de 95 euros a los que hay que sumar el gasto de Glovo, la plataforma de reparto que llevó la comida del local a la redacción de El HuffPost. 

