Sigue en directo el PROGRAMA ESPECIAL: La ONU de Trump
La Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA) se celebra este año con dos protagonistas. Por un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es su primera UNGA desde que regresó a la Casa Blanca. En estos meses, se ha salido de la OMS y ha bloqueado todas las resoluciones críticas con Israel. Por otro lado, Palestina. Su reconocimiento como Estado por parte de Francia, Canadá o Reino Unido aumenta la presión sobre Israel en una Asamblea en la que la Autoridad Nacional Palestina tendrá que intervenir en remoto por el veto de Estados Unidos para otorgar visados a su delegación. En el programa participan periodistas, corresponsales y expertos de EL PAÍS, Cadena SER y Huffpost.
