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La pasión de Rosalía: llega a Madrid con su LUX Tour y lo viste todo de blanco
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La pasión de Rosalía: llega a Madrid con su LUX Tour y lo viste todo de blanco

En las horas previas al primer concierto de Rosalía en Madrid dentro de la gira LUX Tour -le quedan otros tres, el 1, 3 y 4 de abril-, los alrededores del Movistar Arena han sido tomados por cientos de fans preparados para lograr el mejor sitio y dispuestos a darlo todo durante las dos horas de espectáculo. Llegados desde distintos lugares de España, no han escatimado detalles con sus looks, la mayoría vestidos de blanco y adornados con rosarios, crucifijos y perlas, dejando claro que la catalana marca tendencia y despierta pasiones. 

Mila Fernández
Mila Fernández
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