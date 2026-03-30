Trump va más allá con Irán y suelta la bomba que todo el mundo esperaba: "Prefiero tomar el control de su petróleo"

Donald Trump vuelve a subir el tono en el conflicto con Irán… y lo hace sin rodeos. El presidente de Estados Unidos ha reconocido abiertamente cuál sería su estrategia ideal: "Prefiero tomar el control del petróleo" iraní, una declaración que apunta directamente al corazón económico de Teherán.

En una entrevista con Financial Times, el mandatario dejó además abierta la puerta a una operación mucho más ambiciosa: la posible toma de la isla de Jarg, principal terminal de exportación de crudo de Irán. Un movimiento que, según admitió, implicaría una presencia militar prolongada sobre el terreno.

El objetivo: el corazón del petróleo iraní

La isla de Jarg no es un punto cualquiera. Por sus instalaciones pasa la mayor parte del petróleo iraní, lo que la convierte en una pieza clave tanto para la economía del país como para el mercado energético global.

Controlarla supondría, en la práctica, tener la llave del principal recurso económico de Irán. Y eso es precisamente lo que Trump pone sobre la mesa, en un momento en el que Washington maneja "muchas opciones" tanto militares como económicas frente a Teherán.

No es una idea aislada. En las últimas semanas ya se había informado de planes del Pentágono que incluían operaciones sobre esa misma isla estratégica, en plena escalada del conflicto.

Negociaciones… y despliegue militar

El mensaje llega en un contexto contradictorio. Mientras Trump insiste en que las negociaciones con Irán siguen en marcha, sobre el terreno ocurre lo contrario: Estados Unidos ha elevado su presencia militar en la región hasta unos 50.000 efectivos y continúa reforzando su capacidad de intervención.

A esto se suma el despliegue de buques, aeronaves y unidades anfibias, en una señal clara de que la vía militar sigue muy presente en la estrategia estadounidense.

Irán responde: "Esperamos su llegada"

Desde Teherán, el tono no es precisamente conciliador. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Washington de jugar a dos bandas: negociar en público mientras prepara un ataque en secreto.

"Irán está esperando la llegada de los soldados estadounidenses", advirtió, en un mensaje que refleja hasta qué punto la tensión ha escalado.

Mientras tanto, Trump mantiene su ultimátum: ha dado de plazo hasta el 6 de abril para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, amenaza con atacar sus infraestructuras energéticas.

Así, entre promesas de acuerdo y planes para "tomar el petróleo", el conflicto entra en una fase cada vez más peligrosa… en la que la línea entre negociación y guerra total es cada vez más fina.

La de arena

El presidente Trump mostró los dientes en esta entrevista pero, en paralelo, dio la de arena, hablando bien de los negociadores iraníes. Afirmó que Estados Unidos e Irán se han reunido "directa e indirectamente" y que los nuevos líderes iraníes han sido "muy razonables".

Las declaraciones de Trump del domingo se produjeron después de que Pakistán, que actúa como intermediario entre Teherán y Washington, anunciara que se preparaba para acoger "conversaciones significativas" en los próximos días.

"Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro, pero es posible que no"

"Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro, pero es posible que no", dijo Trump a los periodistas el domingo por la noche mientras viajaba a bordo del Air Force One a Washington.

Trump afirmó que creía que Estados Unidos ya había logrado el cambio de régimen en Teherán tras los ataques que acabaron con la vida del líder supremo del país y otros altos funcionarios, pero reiteró en dos ocasiones que sus sucesores parecían "razonables".