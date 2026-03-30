Novedades de la Renta 2025: más deducciones autonómicas y Hacienda poniendo el foco en Bizum, cripto y alquileres turísticos

Un año más llega el momento de hacer la declaración de la Renta, que este año comienza el 8 de abril y termina el 30 de junio.

Tenía que llegar. La campaña de la Renta 2025 está al caer y con ella la preocupación de tantos contribuyentes, ya sean particulares, autónomos o empresas, para hacerla correctamente y, sobre todo, que salga a devolver o al menos a pagar lo menos posible. Pero para ello hay que estar al tanto de las novedades de cada año, y este no es excepción. El 8 de abril se pone en marcha y tienes hasta el 30 de junio, pero ya podrías adelantarte y realizarla.

Para animarte, un dato: el 70% de las declaraciones salen a devolver, con una media de 800 euros. La clave es no "fiarse" del borrador, porque no incluyen las deducciones autonómicas y hay 270, para todo tipo de servicios y casos. "El borrador por defecto no está bien completado en un buen porcentaje", avisan desde Taxdown, la startup madrileña que da servicios fiscales en España y México, y que ya ha presentado la Renta 2025 y donde se puede ya calcularse desde el pasado 19 de marzo. Y es que, como apuntan, "cuanto antes lo presentes, antes te devuelven".

Toma buena nota de las principales novedades de la Renta 2025

Para empezar, la base imponible, que aumenta del 28 al 33%. Además, hay una deducción para los salarios mínimos interprofesionales de hasta 360 euros. La deducción es íntegra para el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que subió hasta los 16.576 euros, y progresiva hasta los 18.276 euros brutos anuales y no superen los 6.500 euros en otras rentas.

Se mantiene el límite general: 22.000 euros de rendimientos del trabajo con un solo pagador; 15.876 euros cuando hay varios y el segundo y siguientes superan 1.500 euros en total.

Hay exenciones para:

Ayudas a catástrofes como DANA e incendios , quedan exentas de IRPF .

, quedan . Deducciones verdes , como compra de vehículos eléctricos (hasta 3.000 euros) y obras de mejora de eficiencia energética en viviendas (20%, 40% y 60% según el tipo de obra y límites de base).

, como y (20%, 40% y 60% según el tipo de obra y límites de base). Las personas que hayan cobrado el SEPE en 2025 no están obligadas a la Renta.

En cuanto a los autónomos, cualquier contribuyente dado de alta en el RETA o Régimen del Mar en cualquier momento de 2025 está obligado a presentar Renta, aunque tenga pocos ingresos o pérdidas.

Las deducciones autonómicas, la "madre del cordero"

Es un tema clave, no solo por lo que te puedes deducir según en qué comunidad vivas, sino porque aquí entra el consejo de no dar por sentado el borrador, no aceptarlo así como así, porque no incluyen esas deducciones. En caso de duda, más vale gastar unas decenas de euros en un gestor que te haga la declaración, porque pueden suponer hasta cientos de euros en ganancia o en no pérdida. De hecho, desde Taxdown apuntaron que "el 80% busca ayuda".

Para la Renta 2025 también hay novedades en este apartado, con 30 nuevas deducciones y nueve que desaparecen. Veamos algunas importantes o curiosas:

Deducciones para celíacos en Asturias, Andalucía (hasta 100 euros en ambas) y La Rioja (hasta 250 euros) .

(hasta en ambas) y . Deducciones por estar en forma : ya estaban en Valencia (entre 150 y 300 euros) y se suman Andalucía y Murcia, con ayudas entre 100 y 150 euros .

: ya estaban en y se suman . Gastos de mascotas para veterinarios en Andalucía y Murcia .

para veterinarios en y . Deducciones por inversión para adquisición para entidades de nueva creación en Canarias, y en Cataluña, para víctimas de violencia de género.

Dónde va a poner la "lupa" Hacienda en la declaración de la Renta 2025

La cuestión que más se teme. La Agencia Tributaria es una de las más tecnológicas y eficientes del mundo. Es complicado salirse del radar. Cada año mejoran e implementan nuevas formas de control y monitorización.

Este año van a poner el foco en los pagos por Bizum, el control de criptoactivos, los neobancos, los pisos turísticos no declarados, las residencias fiscales (no solo en el extranjero, sino entre comunidades autónomas, con importantes diferencias también) y los grandes patrimonios.

También están muy atentos a los brokers que no reportan las operaciones a Hacienda. Recuerda que, aun así, hay que declararlas, aunque no venga en el borrador, precisamente porque el fisco español no ha tenido acceso a esa información. Tarde o temprano, lo averiguan y las multas pueden ser de mucho más que lo que ganaste.

En cuanto a los alquileres, con o sin licencia, hay que declarar si ha habido ingresos. Recuerda también que Hacienda penaliza si alquilas turístico y quita las deducciones, al contrario que en larga estancia.

Novedades en los modelos y casillas

El modelo 2025 incorpora apartados específicos para:

La reducción del 30% por determinados rendimientos artísticos excepcionales .

. La regularización de cuotas de autónomos derivada del sistema de cotización por tramos.

derivada del sistema de cotización por tramos. Un bloque propio para operaciones con ETF (fondos cotizados en bolsa).

Se refuerza el uso de la autoliquidación rectificativa y se crea la casilla 125 para pedir que una declaración se tenga por "no presentada" si en realidad no había obligación de declarar.