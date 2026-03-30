El BOE confirma un cambio que prepara al Gobierno para la inminente regularización extraordinaria de inmigrantes

Todos los imperios caen cuando cae la población, recordaba recientemente un economista. Por esa razón el Gobierno anunció hace unas semanas una regularización de inmigrantes que afectará a más de medio millón de personas en situación irregular en España. El BOE publica este lunes una medida que sirve como antesala y como preparación para la avalancha de expedientes que habrá que gestionar.

De hecho, con la publicación de este lunes el BOE da pistas de que la regularización extraordinaria de inmigrantes llegará de forma inminente, a principios de abril, tal y como se preveía. Se trata de una resolución que prorroga a un acuerdo de encomienda de gestión entre la Secretaría de Estado de Política Territorial y la Secretaría de Estado de Migraciones.

En resumidas cuentas: la Secretaría de Estado de Migraciones podrá seguir tratando expedientes homogéneos para dar permisos de residencia o trabajo a extranjeros durante este 2027, como venía haciendo desde 2024 en virtud de este convenio. El acuerdo vencía en enero de 2026 pero las instituciones han decidido prorrogarlo precisamente por la que se les viene encima ahora, con la regularización extraordinaria.

En España, es la Secretaría de Estado de Política Territorial, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la que se encarga de las gestiones relativas al ámbito de la extranjería en el territorio nacional. Es el órgano competente para conceder autorizaciones de trabajo o residencia, por ejemplo. Sin embargo, a principios de 2024 firmaron una encomienda de gestión con la Secretaría de Estado de Migraciones.

Esta última depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y entre sus responsabilidades se encuentra la elaboración de normas sobre entrada, residencia y trabajo de personas extranjeras o el desarrollo del sistema de arraigo o regulaciones, además de mantenerse coordinada con la Unión Europea en el ámbito migratorio.

Una prórroga necesaria para lo que se viene

Aquella encomienda de gestión, que se publicó en el BOE en enero de 2024, hacía que la Unida de Tramitación de Expedientes de Extranjería dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones "llevara a cabo la tramitación de aquellos procedimientos de autorizaciones de residencia y trabajo de extranjeros susceptibles de un mayor y mejor tratamiento homogéneo y automatizable".

El Gobierno activará de forma inminente la regularización extraordinaria que podrá beneficiar hasta medio millón de personas. Afectará fundamentalmente a personas que se encuentren en España en situación "irregular" y será su oportunidad para tener una autorización de residencia o trabajo en regla. El Gobierno por el momento no ha publicado el real decreto con los requisitos, aunque algunos sí se han avanzado.

Será necesario demostrar estar en España o ser solicitante de protección internacional desde antes de que comenzara 2026 y llevar aquí al menos cinco meses. Esta es una medida estrella del actual Gobierno de coalición y se la arrancó Podemos al PSOE hace escasos meses. La sociedad civil se movilizó con una iniciativa legislativa popular que cristaliza ahora en este decreto, ya que seguía bloqueada en el Congreso.

Esta regularización "masiva" de inmigrantes llevó a Bruselas a pronunciarse informalmente sobre la medida, si bien recordando que la regularización es una decisión puramente nacional en la que la Comisión ni podía ni se debía inmiscuir.