El Gobierno indultará a ‘Las seis de la Suiza’

El Consejo de Ministros aprobará este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el indulto a 'Las Seis de la Suiza', las seis sindicalistas de la CNT que fueron condenadas a tres años y medio de prisión por defender a una compañera en un caso de acoso sexual y laboral.

El 15 de junio de 2015, una empleada de la pastelería La Suiza, en Gijón, pidió permiso a su jefe para abandonar su puesto. Se sentía indispuesta y estaba embarazada, motivos que este no encontró suficientes para acceder al ruego.

La trabajadora, entonces, se puso en contacto con su pareja, que acudió al local. Allí, comenzó una tensa discusión con el jefe que derivó en altercado y en una posterior denuncia del propietario. La empleada, al final, se fue a casa y se acogió a una baja laboral por riesgo de aborto.

Tiempo después, la mujer, ya con su hijo y de baja por maternidad, acudió al sindicato CNT porque quería negociar su despido. Alegaba estrés, ansiedad y haber sido objeto de acoso laboral y sexual. No quería volver. Desde el sindicato trataron de negociar con su jefe una salida digna: 6.000 euros de indemnización y la retirada de la anterior denuncia a su pareja. El empleador no aceptó y desde la confederación anarcosindicalista, como en muchos otros conflictos laborales, organizaron protestas a las puertas de la pastelería. El dueño del establecimiento denunció los hechos y, en julio del año pasado, seis de las tantas personas que participaron en las concentraciones, ingresaron tras haber sido condenadas por "coacciones graves". Prácticamente al momento, recibieron el tercer grado.

Desde que se conoció el caso y la condena, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido en todo momento la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, "ante una condena inapropiada en una democracia", según fuentes del equipo de Yolanda Díaz.

El pasado mes de julio, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se reunió con las seis personas condenadas en Asturias, donde prometió que trabajaría para promover desde el Gobierno la medida de gracia para lograr su libertad. "Hacer sindicalismo no es delito. Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito", defendió.