El regreso de Mónica Oltra tras cuatro años: "Es el momento. Quieren mantenerla en la cueva, pero no lo van a conseguir"

Han pasado casi cuatro años desde aquel nublado pero caluroso 21 de junio de 2022 en el que la entonces vicepresidenta de la Generalitat valenciana y diputada de Compromís, Mónica Oltra, comparecía en una rueda de prensa sorpresa en Valencia para anunciar su dimisión. Lo hizo para que nadie pudiera utilizarla como excusa para dañar a su partido después de haber sido imputada por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Oltra no ocultó lo difícil de su decisión. "Me cuesta porque ganan los malos", dijo. Pero cuatro años después, Oltra ha transformado, no sin pesar, las lágrimas de enojo por otras de emoción. La líder de Compromís regresa a la primera línea política tras aceptar el reto de postularse a la Alcaldía de su ciudad, Valencia. "No podemos dejarles ganar; cada día de silencio ganan los malos", expuso Oltra este fin de semana, ahora con un sentido distinto.

Aunque, como cantaba Nacho Vegas, sonaba "en cada cabeza un hermoso runrún", no fue hasta que la propia Mónica Oltra confirmó su regreso que la gente comenzó a creérselo. "Qué bien volver a casa...", apuntó Oltra nada más subirse al atril del congreso que este fin de semana celebró Iniciativa, la rama política de Compromís a la que pertenece. "Vengo con tres heridas: la de la muerte, la de la vida y la del amor. Pero hoy no puede ganar la muerte; hoy no gana la muerte, hoy gana la vida y gana el amor, y sí, acepto el reto y podéis contar conmigo", comunicó Oltra para, en menos de un minuto, alborotar no solo a su militancia sino el contexto político valenciano a falta de un año para las elecciones locales en la tercera ciudad más poblada de España.

Desde su dimisión, Oltra no lo ha tenido fácil. La persecución y los señalamientos han sido constantes, y no solo por la vía política, sino también personal. Y, como vaticinó hace cuatro años, muchas de las cosas que dijo se han ido cumpliendo. "Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas, y el día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado también", aventuró aquel junio de 2022. Dos años después, hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tomaba cinco días de reflexión después de que un juzgado abriera diligencias contra su mujer, Begoña Gómez. "Se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa", escribiría Sánchez.

Pese a hablarse de regreso a la política, Oltra siempre ha defendido que nunca la ha dejado del todo. En 2023 anunció que volvía a "combatir las injusticias desde la abogacía y a contribuir a la justicia y la paz sociales a través de la mediación". Además, desde su entorno aseguran que nunca ha abandonado el pulso político de la calle. Raro era el día, dicen, que no la parase alguien. "Todo este tiempo ha estado al tanto de los problemas de la gente", comentan fuentes cercanas a la líder de Compromís.

Oltra se ha sentido apelada no solo por su partido, sino también por la calle, lo que ha acabado de darle "la fuerza y las ganas" para dar el paso definitivo, aun sabiendo que la situación será "complicada y dura". A pesar de que el juez instructor archivó hasta tres veces la causa contra ella al no encontrar indicios de delito durante su investigación, hace unos días la Audiencia Provincial de Valencia ordenó la apertura de juicio oral contra el criterio del magistrado y de la Fiscalía. Si desde el entorno de Oltra ya veían un claro caso de "lawfare" contra ella, ahora no albergan duda alguna. "Es obvio que no solo quieren destrozarla políticamente, sino también personalmente. Pero como ella misma dijo este sábado, lo que quieren es mantenerla en la cueva, y no lo van a conseguir", dicen.

"En este tiempo, Mónica ha estado viendo cómo la extrema derecha ha seguido marcando la agenda, el discurso, y toda la crispación y el odio que se está generando... Y ha decidido que es el momento", cuentan estas mismas fuentes. Oltra también conversó con su madre antes de tomar la determinación de presentarse: "Cuando hablaba con ella sobre esta posibilidad, ella me dijo: 'Hija mía, soy tu madre, ya sabes lo que quiero, pero también pienso que si alguien puede hacer algo contra el fascismo... Y tú también puedes, hija mía, a por ellos'", recordó durante su discurso.

Pero a Oltra no solo le ha movido el auge de la extrema derecha, sino también la falta de ilusión que genera la izquierda en el electorado. Para "combatir la distopía", señaló este fin de semana, la izquierda debe "encarnar la utopía". "Para poder sacar a la gente del sofá, necesitamos asirnos a la utopía", proclamó.