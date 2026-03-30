Giro en el tiempo en España, según la Aemet: estas serán las zonas más afectadas por el calor en Semana Santa

La Aemet ya ha confirmado que el tiempo será estable en casi todo el país durante la Semana Santa. Habrá cielos despejados en la mayor parte de la península, las islas, Ceuta y Melilla, por lo que podrás disfrutar de los días festivos sin mayor inconveniente.

Sólo en el tercio norte se esperan algunos chubascos a lo largo de esta semana. Habrá precipitaciones en la vertiente cantábrica, el alto Ebro y los pirineos. En estas zonas las temperaturas también pueden ser más bajas de lo normal para la época.

El resto de la península estará protegida por el anticiclón de las Azores. Esto supone cielos despejados. Y lo cierto es que el sol va a ser protagonista en muchos puntos, porque también van a aumentar las temperaturas.

Si tienes algún viaje programado para el sur peninsular esta Semana Santa, por ejemplo para disfrutar de las procesiones, será buena idea que estés atento a las temperaturas para hacer la maleta. El tiempo será típicamente primaveral, con temperaturas altas durante el día y descenso térmico durante la noche.

Así suben las temperaturas en Semana Santa

Tras el cambio de hora de este pasado fin de semana, las tardes son más largas y ya se empieza a respirar el ambiente veraniego que muchos echaban de menos. Y aunque aún pueda parecer pronto para sentir que las temperaturas son demasiado altas, nada más lejos de la realidad: es momento de sacar el abanico y la manga corta.

Las temperaturas experimentarán ascensos tanto en el sur peninsular como en el este. Hoy lunes las temperaturas seguirán siendo suaves en gran parte del país, sin embargo, a partir de mañana martes, se superarán los 25ºC en zonas del interior de Andalucía y en provincias como Huelva y Badajoz. En Las Palmas de Gran Canaria y en Lanzarote también se alcanzarán los 25ºC.

El miércoles los termómetros podrían llegar a los 27ºC en Sevilla, y se quedarían en 25ºC en Extremadura y Murcia. Y ojo, porque las noches en estas zonas serían frescas, con temperaturas entre los 8ºC y los 12ºC.

El resto de la Semana Santa se esperan temperaturas similares en estas zonas, aunque el día de mayor calor sería el domingo, con máximas de 29ºC en Extremadura y de 28ºC en el interior de Andalucía.

En el resto de la península se esperan temperaturas agradables durante la Semana Santa, no demasiado calor durante el día y noches que podrían ser frescas en muchos puntos.