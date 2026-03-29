Estos 27 segundos de Sánchez están dando la vuelta al mundo: hay dos razones muy concretas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este sábado un vídeo en Instagram que no deja de compartirse en las últimas horas tanto dentro como fuera de España.

El líder del Ejecutivo español ha decidido, una vez más, subir un vídeo mientras disfruta de hacer deporte al aire libre. En concreto, de ciclismo de montaña, también conocido como ciclismo MTB.

En el vídeo, de unos 27 segundos de duración, Sánchez, con gafas deportivas y camiseta y gorra de color rojo, ha mostrado cómo disfruta de la naturaleza montado en su bicicleta.

Una de las dos cosas más llamativas, por las que está dando la vuelta al mundo, es la gorra que lleva. Al igual que el presidente de EEUU, Donald Trump, tiene su lema "Make America Great Again (Hagamos a América grande otra vez)", Sánchez ha seguido sus pasos, pero con otra frase.

Aunque la estructura es casi idéntica, con cuatro palabras llamativas en una gorra roja, aparece la siguiente frase: "Make Science Great Again (Hagamos a la ciencia grande otra vez)".

"Hoy vamos a darle caña", ha explicado Pedro Sánchez, con el complemento sobre la cabeza. Y, acto seguido, ha compartido la grabación que ha hecho mientras practicaba deporte.

Pero el segundo motivo por el que se está hablando del vídeo del presidente del Gobierno hasta fuera de España tiene que ver con la música que ha escogido y el revuelo ha sido instantáneo.

La misma semana en la que Disney + ha publicado un documental especial por el 20 aniversario de la popular serie Hannah Montana, protagonizada por Miley Cyrus, Sánchez ha decidido poner de fondo la parte instrumental de la canción de opening de la serie: Besth of both worlds.

Protagonismo hasta en EEUU

El vídeo de Sánchez llega horas después del eco que se han hecho numerosas figuras de la política estadounidense a la entrevista que el presidente del Gobierno español ofreció hace unos días desde La Moncloa a The Wall Street Journal.

El popular medio financiero norteamericano describió al líder del Ejecutivo como la figura que "se ha convertido en el abanderado de la oposición política occidental al presidente de Estados Unidos".

"La mayor parte de Europa ha andado con pies de plomo con Trump. Sánchez ha estado probando una táctica alternativa: la teoría del 'simplemente di no' en la diplomacia de Trump", destacó el citado medio.

"Apuesta a que la alianza occidental será más sólida si los aliados de Estados Unidos expresan abiertamente sus desacuerdos con el presidente, en lugar de andar con rodeos", señaló.