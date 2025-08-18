Rueda de prensa tras la reunión del CECOD por los incendios

Comparecencia de la directora general de Protección Civil y Emergencia y el jefe de producción de Agencia Estatal de Meteorología para informar sobre la reunión del CECOD que ha presidido Pedro Sánchez ante los incendios activos en nuestro país.
