Rueda de prensa tras la reunión del CECOD por los incendios
Cerca de medio centenar de fuegos siguen asediando Galicia, Extremadura y Castilla y León
Comparecencia de la directora general de Protección Civil y Emergencia y el jefe de producción de Agencia Estatal de Meteorología para informar sobre la reunión del CECOD que ha presidido Pedro Sánchez ante los incendios activos en nuestro país.

Redacción HuffPost