Sigue en directo el sorteo de la UEFA Champions League

Carrusel Deportivo presenta un especial por el sorteo de la Champions League con Dani Garrido. Con el nuevo formato de fase liga de 36 equipos ya en marcha para 2025/26, el sorteo en Mónaco definirá los emparejamientos de cada club: ocho rivales entre los cuatro bombos, con partidos de ida y vuelta según restricciones de país y coeficiente. Emoción europea en directo por la SER con 5 equipos españoles en el sorteo: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal CF y Athletic Club.
