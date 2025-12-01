Vídeo en directo: la alfombra roja de los Premios AS del Deporte 2025

Sigue en vivo la alfombra roja de la Gala de los Premios AS del Deporte 2025 desde el hotel Palace de Madrid. Este año, homenaje a Nadal y con la presencia de los deportistas que han sido noticia en este 2025 y el reconocimiento a la trayectoria de los mejores: Marc Márquez, María Martín, Raúl González, Fernando Torres, Varane, Albert Torres, Martín de la Puente, Alex Palou, Carolina Marín entre otros, recibirán este año los galardones.
