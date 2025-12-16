Un excomandante ucraniano avisa del frío que llegará a Rusia y sentencia: "Los rusos tendrán que abrigarse con el amor hacia su líder"

Pese a los esfuerzos diplomáticos para tratar de poner fin a la guerra de Ucrania, la realidad es que el conflicto armado se encamina hacia un nuevo invierno en el que el frío se convertirá en un elemento clave en la contienda.

En ese sentido, Yevhen Dykyi, excomandante de compañía del Batallón Aidar (una de las unidades de las Fuerzas Terrestres de Ucrania), ha pronosticado que durante la estación invernal la guerra será más tangible, más fría y más oscura para Rusia que nunca.

No obstante, tal y como recoge el medio de comunicación ucraniano Euromaidan Press, el propio Dykyi ha reconocido que esas mayores dificultades para el bando ruso no significan que el invierno vaya a ser sencillo para Ucrania.

Una de las principales diferencias respecto al pasado invierno es que ahora Ucrania está alcanzando la paridad con Rusia en el terreno de los drones y pronto podría incluso rebasar al país presidido por Vladímir Putin en términos de cantidad y eficacia de los vehículos no tripulados.

A ello se une que, según ha contado Yevhen Dykyi, las fuerzas ucranianas han conseguido atacar con éxito algunas compañías rusas dedicadas al montaje de drones. No obstante, cabe destacar que Moscú cuenta con un gran número de ese tipo de instalaciones.

Por esas razones, el excomandante de compañía del Batallón Aidar ha asegurado que "este invierno será más frío y oscuro en Rusia que para nosotros. Pero eso no significa que vaya a ser fácil para nosotros".

En ese sentido, Dykyi ha advertido de que este invierno en Rusia podría ser muy diferente a los anteriores. El motivo es que, por primera vez, los ciudadanos rusos podrían sufrir en primera persona las consecuencias de la guerra de Ucrania teniendo problemas con el suministro eléctrico (y, en consecuencia, con los tan necesarios sistemas de calefacción). "Los rusos tendrán que abrigarse con el amor hacia su líder", ha subrayado el excomandante ucraniano.