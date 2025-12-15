La recomendación de la semana de Mariola Cubells: '50 segundos' y 'Manual anticapitalista de la moda'
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda '50 Segundos', una docuserie de tres episodios disponible en Netflix. Cuenta el caso real de la muerte del joven Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de chicos en una discoteca y cómo conmocionó a Argentina (lugar donde pasaron los hechos) y convirtió el caso en un foco de polémica que al día de hoy sigue interpelando a toda la sociedad. Además, también nos recomienda el libro 'Manual anticapitalista de la moda' escrito por Tansy E. Hoskins.
Vídeos para ti
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos