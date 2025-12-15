Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La recomendación de la semana de Mariola Cubells: '50 segundos' y 'Manual anticapitalista de la moda'
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda '50 Segundos', una docuserie de tres episodios disponible en Netflix. Cuenta el caso real de la muerte del joven Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de chicos en una discoteca y cómo conmocionó a Argentina (lugar donde pasaron los hechos) y convirtió el caso en un foco de polémica que al día de hoy sigue interpelando a toda la sociedad. Además, también nos recomienda el libro 'Manual anticapitalista de la moda' escrito por Tansy E. Hoskins.

