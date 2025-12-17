El país fronterizo de la OTAN toma la iniciativa y obtiene el arma "que Rusia teme"

El martes 16 de diciembre de 2025 marca un antes y un después para la defensa finlandesa. Ese día, Finlandia recibe oficialmente su primer caza F-35, un hito que simboliza mucho más que la llegada de un nuevo avión: representa una decisión estratégica que redefine el equilibrio militar en el norte de Europa.

Mientras la propaganda rusa se empeña en desacreditar al aparato con vídeos y mensajes alarmistas, la realidad es otra: Moscú sabe que, con esta adquisición, la supremacía aérea en los países nórdicos se le aleja todavía más.

Durante décadas, los Hornet fueron algo más que una herramienta militar. Para los finlandeses, encarnaron la libertad recuperada tras el colapso soviético. La decisión de comprarlos en 1992 se tomó apenas meses después de la disolución de la URSS, y envió una señal inequívoca sobre la orientación geopolítica del país. Aquellos cazas no solo modernizaron la Fuerza Aérea: marcaron un punto de no retorno en la política de seguridad nacional.

Hoy, el relevo generacional tiene un significado aún más profundo. Finlandia ya no se limita a mantener una defensa creíble; aspira a disuadir cualquier tentación de fuerza desde el primer minuto. Y ahí es donde entra en juego el F-35, fabricado por Lockheed Martin en Texas, un gigante tecnológico diseñado para dominar cielos saturados de radares, misiles y guerra electrónica.

La clave no está solo en el avión, sino en el conjunto que lo acompaña. El nuevo sistema de armas transforma por completo la capacidad aire-tierra de Finlandia. Las bombas guiadas JDAM ya formaban parte del arsenal, pero ahora se suman las StormBreaker, municiones “inteligentes” capaces de identificar y atacar objetivos móviles incluso en condiciones meteorológicas adversas. A ello se añaden los misiles antirradiación AARGM, pensados para cazar y destruir radares enemigos.

El mensaje es claro: cualquier avance terrestre hostil podría ser neutralizado mucho antes de alcanzar posiciones defensivas finlandesas. Las formaciones de infantería y blindados quedarían expuestas a ataques precisos desde el aire, detrás de sus propias líneas. Esa capacidad preventiva explica por qué el F-35 se ha convertido en objetivo prioritario de la desinformación rusa. No se ataca lo irrelevante; se ataca lo que funciona.

Desde dentro de la Fuerza Aérea, quienes participaron en la evaluación del nuevo caza subrayan que el poder disuasorio del F-35 reside precisamente en ese “paquete completo”. No es solo un avión furtivo, sino una plataforma que integra sensores, armas y datos en tiempo real, multiplicando su eficacia frente a sistemas defensivos tradicionales.

El precio de la disuasión: cuando la política pesa más que el mercado

El debate económico fue largo y, en ocasiones, áspero. El Informe de Defensa de 2017 situaba el coste total del programa —aviones y armamento— entre 7.000 y 10.000 millones de euros. Cuando se lanzó la licitación, los números no cuadraban fácilmente. Los cinco candidatos —desde el Rafale francés hasta el Gripen sueco— superaban el techo presupuestario al incorporar todo el armamento necesario.

Durante años, los críticos del F-35 insistieron en que Finlandia no podría permitirse el caza estadounidense. Sin embargo, la balanza se inclinó cuando Washington entró en escena con un mensaje político inequívoco. Para el Pentágono, reforzar la defensa de Finlandia no era solo una operación comercial, sino una inversión estratégica en la estabilidad del Báltico y del flanco norte europeo.

La autorización del Congreso estadounidense para exportar misiles avanzados fue decisiva. En la práctica, Estados Unidos ajustó la oferta para que encajara en las posibilidades reales de Helsinki. En el comercio de armas, el beneficio no siempre se mide en dólares: también cuenta el impacto geopolítico. Evitar que Rusia pueda amenazar a Finlandia —y por extensión a otros estados democráticos de la región— se convirtió en un objetivo compartido.

El resultado final fue un acuerdo que, hace apenas unos años, parecía imposible. El F-35, lejos de encarecerse, ha reducido su precio con el paso del tiempo hasta situarse por debajo de muchos cazas de cuarta generación. Para Finlandia, eso significa acceder a tecnología de quinta generación sin salirse del marco presupuestario.

Con los primeros F-35 ya en camino, el país entra en una nueva etapa. No se trata de buscar la confrontación, sino de hacerla impensable. Y ese, precisamente, es el motivo por el que en Moscú miran al cielo nórdico con creciente inquietud.