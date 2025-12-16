Un anciano de 78 años come todos los días durante 10 años en el mismo restaurante y cuando desaparece el chef va a su rescate sin dudarlo

Un gesto que salvó la vida de un anciano. Charlie Hicks es un estadounidense de 78 años que siempre, desde hace diez años y sin excepción, acude a comer al restaurante Shrimp Basket, en Pensacola, una ciudad perteneciente al estado de Florida (EEUU).

Hicks había creado una rutina: acudir dos veces al día a degustar su plato favorito: una taza de gumbo (guiso criollo de Nueva Orleans) con una pequeña porción de arroz. Sin embargo, en el mes de septiembre ocurrió algo extraño, el anciano no fue al restaurante durante varios días consecutivos.

El chef, Donell Stallworth, se dio cuenta de la ausencia del cliente más fiel del negocio y presagió que "algo iba mal", por lo que se dirigió a su casa, tal y como ha contado el propio jefe de cocina en declaraciones al canal de televisión estadounidense CBS News.

Al llegar al hogar de Charlie Hicks, el chef llamó a la puerta y no obtuvo respuesta. Sin embargo, cuando estaba a punto de poner rumbo de nuevo al restaurante, escuchó "algo, una voz, como un 'socorro'".

Stallworth abrió la puerta y encontró al anciano de 78 años "tirado en el suelo". Charlie Hicks tenía dos costillas rotas y estaba deshidratado, por lo que la idea del chef de ir a buscarle a su casa evitó una tragedia.

El septuagenario fue ingresado en el hospital y el personal del restaurante se organizó para poder llevarle su taza de gumbo al centro hospitalario. Tres meses después del accidente, el hombre ha podido retomar su rutina de ir dos veces al día al restaurante Shrimp Basket.

Nueva vivienda cerca del restaurante

Y eso no es todo. Los empleados del restaurante han ayudado al anciano a encontrar una vivienda (totalmente renovada y con electrodomésticos nuevos) cerca del restaurante para que le sea más fácil acudir a comer.

Donell Stallworth ha asegurado que Charlie Hicks lo es todo para los trabajadores del restaurante. "Es ese tío, ese abuelo y ese mejor amigo, es todo eso a la vez", ha destacado el chef.