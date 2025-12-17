Julian Assange denuncia a la Fundación Nobel por el premio a María Corina Machado: "Convierte el Nobel de la Paz en un instrumento de guerra"

El premio Nobel de la Paz ha pasado de ser "un instrumento de paz" a "un instrumento de guerra". Es la tesis que defiende el activista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, en una denuncia que ha presentado contra la Fundación Nobel por haber concedido el famoso galardón a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Assange, según un comunicado hecho público por Wikileaks en redes sociales, acusa a la Fundación Nobel de cometer "presuntos delitos graves, incluyendo el delito de apropiación indebida grave de fondos, facilitación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y el financiamiento del crimen de agresión".

Para el fundador de Wikileaks, que hace un año pudo hablar por primera vez en libertad después de doce años de asilo primero y luego encarcelamiento, "la dotación de Alfred Nobel para la paz no puede usarse para la promoción de la guerra". Los miembros de la Fundación, encargada de entregar los premios, "tienen obligaciones legales concretas de garantizar el cumplimiento del propósito previsto en el testamento de Alfred Nobel, es decir, poner fin a las guerras y los crímenes de guerra, y no de facilitarlos".

De este modo, considera Assange, escoger a María Corina Machado atenta contra los principios que dejó plasmados en su testamento Alfred Nobel en 1895. El químico sueco quiso que una parte de su fortuna se destinase "a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz". La elección de la opositora venezolana para el Nobel de la Paz contraviene esta premisa al "incitar y respaldar la comisión de crímenes internacionales por parte de Estados Unidos".

En su denuncia, Assange reclama la congelación "inmediata" de los once millones de coronas suecas (un millón de euros) que se entregan a los ganadores del Nobel. "Existe un riesgo real de que los fondos derivados de la dotación de Nobel hayan sido o sean desviados intencional o negligentemente de su propósito caritativo para facilitar la agresión, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

El activista sustenta su denuncia en pronunciamientos realizados, entre otros, por 21 organizaciones de paz noruegas, que declararon que "Machado es lo opuesto a un premio Nobel de la Paz"; por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien declaró que "dar el premio a alguien que pide una invasión extranjera es una burla al testamento de Alfred Nobel"; o el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), desde donde confirmaron que Machado "ha pedido una intervención militar en Venezuela".

En la denuncia se aportan como pruebas, por otro lado, algunas intervenciones de la propia María Corina Machado, como una el 30 de octubre de 2025 en la que afirmó que "la escalada militar puede ser la única vía" en Venezuela. Para Assange, Machado "ha incitado a la Administración Trump a seguir su camino de escalada", pudiendo servirse del Nobel para "inclinar la balanza en favor de la guerra".