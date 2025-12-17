Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Julian Assange denuncia a la Fundación Nobel por el premio a María Corina Machado: "Convierte el Nobel de la Paz en un instrumento de guerra"
El fundador de Wikileaks reclama la congelación inmediata de los once millones de coronas (un millón de euros) que se entregan al ganador del Nobel.

Héctor Juanatey
Julian Assange, en una concentración en Sídney contra el genocidio en Gaza, el pasado mes de agosto.Izhar Khan/Getty Images

El premio Nobel de la Paz ha pasado de ser "un instrumento de paz" a "un instrumento de guerra". Es la tesis que defiende el activista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, en una denuncia que ha presentado contra la Fundación Nobel por haber concedido el famoso galardón a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Assange, según un comunicado hecho público por Wikileaks en redes sociales, acusa a la Fundación Nobel de cometer "presuntos delitos graves, incluyendo el delito de apropiación indebida grave de fondos, facilitación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y el financiamiento del crimen de agresión".

Para el fundador de Wikileaks, que hace un año pudo hablar por primera vez en libertad después de doce años de asilo primero y luego encarcelamiento, "la dotación de Alfred Nobel para la paz no puede usarse para la promoción de la guerra". Los miembros de la Fundación, encargada de entregar los premios, "tienen obligaciones legales concretas de garantizar el cumplimiento del propósito previsto en el testamento de Alfred Nobel, es decir, poner fin a las guerras y los crímenes de guerra, y no de facilitarlos".

De este modo, considera Assange, escoger a María Corina Machado atenta contra los principios que dejó plasmados en su testamento Alfred Nobel en 1895. El químico sueco quiso que una parte de su fortuna se destinase "a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz". La elección de la opositora venezolana para el Nobel de la Paz contraviene esta premisa al "incitar y respaldar la comisión de crímenes internacionales por parte de Estados Unidos".

En su denuncia, Assange reclama la congelación "inmediata" de los once millones de coronas suecas (un millón de euros) que se entregan a los ganadores del Nobel. "Existe un riesgo real de que los fondos derivados de la dotación de Nobel hayan sido o sean desviados intencional o negligentemente de su propósito caritativo para facilitar la agresión, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

El activista sustenta su denuncia en pronunciamientos realizados, entre otros, por 21 organizaciones de paz noruegas, que declararon que "Machado es lo opuesto a un premio Nobel de la Paz"; por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien declaró que "dar el premio a alguien que pide una invasión extranjera es una burla al testamento de Alfred Nobel"; o el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), desde donde confirmaron que Machado "ha pedido una intervención militar en Venezuela".

En la denuncia se aportan como pruebas, por otro lado, algunas intervenciones de la propia María Corina Machado, como una el 30 de octubre de 2025 en la que afirmó que "la escalada militar puede ser la única vía" en Venezuela. Para Assange, Machado "ha incitado a la Administración Trump a seguir su camino de escalada", pudiendo servirse del Nobel para "inclinar la balanza en favor de la guerra".

Héctor Juanatey
MOSTRAR BIOGRAFíA

Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 