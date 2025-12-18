La OCU lanza una alerta por el 'engaño' de los huevos camperos en los supermercados de España

Fue una de las noticias más sonada del pasado mes de noviembre. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ordenó el confinamiento en todas las explotaciones de aves de corral en cualquiera de los métodos existentes de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan huevos o carne, para su venta directa al consumidor final. ¿El motivo? El incremento del riesgo de gripe aviar en nuestro país.

España ha registrado ya la muerte de más de un millar de grullas comunes (Grus grus) a causa del brote de gripe aviar de alta patogenicidad (H5N1) que afecta a aves silvestres y que, en conjunto, ha causado la muerte de unas 40.000 aves en Europa occidental.

Esta circunstancia ha venido acompañada de un incremento brutal de precios de los huevos en los supermercados. Una docena puede llegar a costar hasta 5,4 euros en algunas tiendas, 6,5 euros incluso en el caso de los ecológicos. En total, una subida calculada del 22,5% en los últimos doce meses y un precio en origen que supera los tres euros por kilo.

Pero, ¿estamos pagando un precio justo? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto el foco en los denominados "huevos camperos", que han dejado de serlo por el confinamiento en el que se encuentran sus gallinas ponedoras.

Cuando se trata de seleccionar la mejor categoría de huevos, los huevos camperos destacan por varias razones. Primero, el bienestar de las gallinas camperas es significativamente mejor que el de las criadas en jaulas, lo que se traduce en un producto más ético y sostenible.

Las gallinas camperas pueden expresar comportamientos naturales como picotear, escarbar y disfrutar del aire libre, lo que les proporciona una vida más saludable y feliz.

Además, en términos de nutrición, los huevos camperos tienden a tener un perfil nutricional más favorable. Suelen ser más ricos en vitaminas A y E, ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes beneficiosos. Y los chefs con más renombre aseguran en que los huevos camperos tienen un sabor más intenso y una textura más cremosa que los huevos de otras categorías.

Es importante diferenciar los huevos camperos de los ecológicos. Estos últimos provienen de gallinas que no solo tienen acceso al exterior, sino que también se alimentan de piensos orgánicos y se crían en un entorno que sigue estrictas normas ecológicas.

¿Estoy pagando por una calidad que no es tal?

Aunque la normativa europea permite mantener el etiquetado original, incluso cuando las condiciones de cría cambian por motivos sanitarios, la OCU ha considerado en un comunicado que eso va "en contra del derecho a una información veraz, pilar esencial de la seguridad alimentaria y la transparencia del mercado".

Desde el confinamiento decretado en noviembre pasado para las aves de corral criadas al aire libre con el fin de contener la gripe aviar, el consumidor está pagando "un sobreprecio del 27 % por huevos de gallinas que ahora no cumplen esas condiciones".

La OCU se ha puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para insistir en medidas correctoras y un seguimiento de los márgenes comerciales.

En concreto ha reclamado a las autoridades que revisen y modifiquen la normativa para que, incluso en situaciones excepcionales, se informe claramente al consumidor; establezcan mecanismos obligatorios de comunicación en los envases y en los puntos de venta; y aseguren el derecho a una información veraz.