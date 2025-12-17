Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Dice Feijóo que los andaluces "no saben contar": llega Rufián, le saca las cuentas del PP y arrasa como nunca
Virales
Virales

Dice Feijóo que los andaluces "no saben contar": llega Rufián, le saca las cuentas del PP y arrasa como nunca

Las declaraciones del líder del PP han molestado hasta Alejandro Sanz. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
GTRESGTRES

Alberto Núñez Feijóo ha conseguido enfadar a toda una comunidad autónoma. En un intento de hacer una chanza durante la cena de Navidad del Partido Popular de Madrid, hizo un comentario sobre Andalucía que ha logrado cabrear hasta a Alejandro Sanz. 

Todo a raíz de un debate entre andaluces y gallegos por ver quién tiene mayores kilómetros de costa de España. En ese contexto, Feijó dijo que "Galicia es un bosque, el 47% de la madera de España regada por agua dulce. 600 ríos interiores y circunvalada por agua salada, tenemos los mayores kilómetros de costa de España".

Y aquí viene la madre del cordero. Añadió el líder del PP: "Los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa, por lo tanto, es el lugar con más kilómetros de costa en España".

De Rufián a Alejandro Sanz

"Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", ha escrito mosqueado el cantante Alejandro Sanz, ganador de 24 Premios Grammy Latino y 4 Premios Grammy estadounidense, además de contar con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 

Rufián no se ha quedado atrás y le ha sacado las cuentas a Feijóo de todos las tragedias en las que había un gobierno del PP detrás. 

"Yak42: 62 víctimas. 11M: 191 víctimas. Metro de Valencia: 43 víctimas. Residencias de Madrid: 7291 víctimas. Dana: 230 víctimas. Cribados de Andalucía: 2371 afectadas. Desgraciadamente hace tiempo que todo el mundo sabe contar gracias al PP, @NunezFeijoo. Los andaluces también", ha dicho implacable el portavoz de ERC en el Congreso. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 