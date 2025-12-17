Dice Feijóo que los andaluces "no saben contar": llega Rufián, le saca las cuentas del PP y arrasa como nunca

Alberto Núñez Feijóo ha conseguido enfadar a toda una comunidad autónoma. En un intento de hacer una chanza durante la cena de Navidad del Partido Popular de Madrid, hizo un comentario sobre Andalucía que ha logrado cabrear hasta a Alejandro Sanz.

Todo a raíz de un debate entre andaluces y gallegos por ver quién tiene mayores kilómetros de costa de España. En ese contexto, Feijó dijo que "Galicia es un bosque, el 47% de la madera de España regada por agua dulce. 600 ríos interiores y circunvalada por agua salada, tenemos los mayores kilómetros de costa de España".

Y aquí viene la madre del cordero. Añadió el líder del PP: "Los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa, por lo tanto, es el lugar con más kilómetros de costa en España".

De Rufián a Alejandro Sanz

"Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", ha escrito mosqueado el cantante Alejandro Sanz, ganador de 24 Premios Grammy Latino y 4 Premios Grammy estadounidense, además de contar con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Rufián no se ha quedado atrás y le ha sacado las cuentas a Feijóo de todos las tragedias en las que había un gobierno del PP detrás.

"Yak42: 62 víctimas. 11M: 191 víctimas. Metro de Valencia: 43 víctimas. Residencias de Madrid: 7291 víctimas. Dana: 230 víctimas. Cribados de Andalucía: 2371 afectadas. Desgraciadamente hace tiempo que todo el mundo sabe contar gracias al PP, @NunezFeijoo. Los andaluces también", ha dicho implacable el portavoz de ERC en el Congreso.