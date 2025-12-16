Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vídeo en directo: rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Vídeo en directo: rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La ministra Portavoz, Pilar Alegría, comparecerá hoy junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y las ministras de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, e Igualdad, Ana Redondo, para explicar los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros y Ministras.

Redacción HuffPost
