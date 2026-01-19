Vídeo en directo: programa especial sobre el accidente de trenes en Adamuz

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) el domingo por la tarde ha dejado al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. De ellos, siguen hospitalizados 48, 12 de ellos en la UCI (11 adultos y un niño). El ministro de Transporte, Óscar Puente, que se ha desplazado al lugar del siniestro, ha advertido de que la cifra de fallecidos “no es definitiva”. En los dos convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas, 300 en el Iryo Málaga-Madrid y 184 en el Alvia Madrid Huelva. La empresa italiana ha informado de que el tren accidentado había pasado la última revisión hace cuatro días. 

Redacción HuffPost
