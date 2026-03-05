Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una española de viaje en Egipto cuenta emocionada lo que le ocurre cuando dice que es de España
Una española de viaje en Egipto cuenta emocionada lo que le ocurre cuando dice que es de España

"Y yo en plan, pues bueno, gracias". 

Álvaro Palazón
Una turista española en Egipto

El papel de Pedro Sánchez como némesis de Donald Trump es noticia en todo el mundo y es portada en los medios más importantes del planeta. Del Washington Post pasando por Financial Times, todos hablan de cómo el presidente de España se ha mostrado firme frente a las peticiones del norteamericano. 

Pero, ¿qué pasa con la gente de otros países? En redes sociales el presidente Sánchez gana por goleada: ciudadanos de Japón comprando productos españoles o turcos alabándolo en X son algunas de las reacciones más sonadas del rifirrafe España-EEUU

¿Y en la calle? Dentro de España todo sigue igual de polarizado pero fuera parece que no. Una usuaria que está de viaje en Egipto ha contado que toda la gente con la que se cruza la felicita por el papel de Sánchez en este asunto. 

"Estoy en Egipto ahora mismo y a todo el mundo que le digo que soy de España, y muchos americanos, lo primero que me dicen es: bien por España. Menos mal que tu presidente no ha dejado al retrasado de Trump aterrizar los aviones, no sé qué", ha contado. 

Un mensaje que hace referencia a la negativa del Gobierno de España a que Estados Unidos use las bases de Morón y Rota para atacar a Irán en esta guerra iniciada por Israel y por el propio Estados Unidos. 

"Todo el mundo me está felicitando y yo en plan, pues bueno, gracias", ha señalado sorprendida. 

De las amenazas al "no a la guerra"

Pedro Sánchez compareció ante los medios el miércoles para definir la situación de España y afirmó que es la del "no a la guerra": "El mundo no puede hablar con el idioma de la violencia". 

Habló, además, de todo lo que supuso para la sociedad española la guerra de Irak. Aquella intervención, afirmó, "nos dejó un mundo peor y más inseguro" y contribuyó al aumento de la amenaza terrorista. "No sabemos si esta guerra será similar, pero no va a traer un orden internacional más justo", comentó. 

Álvaro Palazón
