'Vox no paga a traidores': expulsa a Ortega-Smith y abre expediente disciplinario a Antelo

Imagen de archivo de 2024 del presidente de Vox, Santiago Abascal, y el ya expulsado Javier Ortega-Smith; en el Congreso.

Bambú ha dado un golpe de timón ante las dos vías de agua que se le abrieron en el Ayuntamiento de Madrid y en la Región de Murcia, donde su portavoz y dirigente, Javier Ortega-Smith y José Ángel Antelo, respectivamente, se negaron a ser apartados y le mantuvieron el pulso a la dirección de Santiago Abascal reclamando explicaciones. Al primero acaban de enseñarle la puerta de salida y, al segundo, le han abierto expediente disciplinario, dejándole a un paso de correr el mismo desenlace.

Se trata de una decisión adoptada por el Comité de Garantías de la formación ultra, que durante la noche de ayer fue anunciada y justificada en la comisión de una "infracción muy grave", en lo que atañe a Ortega-Smith.

"El Comité de Garantías ha finalizado este jueves el expediente disciplinario de Javier Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por 'infracción muy grave' al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", reza el comunicado emitido por el órgano de dicha formación.

Vox abre expediente a Antelo y asegura que no falsificó su firma

Respecto a Antelo, quien además de venir denunciando presiones sobre algunos de sus compañeros de la ejecutiva murciana de Vox que dimitieron en bloque para forzarle a renunciar, también ha denunciado "la falsificación" de su firma digital para retirarle la portavocía. Este último extremo ha sido negado por la misma formación que ayer le abrió "expediente disciplinario".

Los de Abascal acusan a quien ha sido el líder en Murcia de los "hechos protagonizados y las manifestaciones" vertidas desde el pasado 26 de febrero, en relación a la dimisión de cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia.

El Comité de Garantías ha señalado una "grave crisis de cohesión interna" derivada de la postura del exjugador de baloncesto profesional, que asegura que le propusieron ser portavoz nacional de Deportes. Antelo también ha venido diciendo que había hablado 10 días antes con el propio Abascal y no le había transmitido esa voluntad de que dejase el cargo de una comunidad en la que cuentan con buenas proyecciones de estimación de voto y que fue la secretaria general adjunta quien se lo anunció durante una visita.

"[Si Antelo] no se va por su propia voluntad irá al grupo mixto junto los comunistas del Parlamento" Rubén Martínez, portavoz adjunto de Vox en la asamblea murciana

Respecto a esa denunciada falsificación de la firma, desde Vox lo han negado. "Nadie ha firmado en nombre de Antelo, eso es rotundamente falso", ha respondido el portavoz adjunto de Vox en la asamblea murciana, Rubén Martínez Alpañez. "No se puede salir y que te pongan un micrófono delante a decir ese tipo de barbaridades, no se ha falseado absolutamente nada", ha añadido, deslizando que si Antelo "no se va por su propia voluntad, que ya ha manifestado que no se quiere ir, nosotros al expulsarlo del grupo parlamentario irá al grupo mixto junto con María Marín y José Luis Álvarez Castellano, los comunistas del Parlamento".