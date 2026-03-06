Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'Vox no paga a traidores': expulsa a Ortega-Smith y abre expediente disciplinario a Antelo
El Comité de Garantías de los de Abascal resuelve que su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid cometió una "infracción muy grave" al no ceder el cargo, mientras que deja al dirigente en Murcia a un paso del mismo desenlace.

Antón Parada
Imagen de archivo de 2024 del presidente de Vox, Santiago Abascal, y el ya expulsado Javier Ortega-Smith; en el Congreso.
Imagen de archivo de 2024 del presidente de Vox, Santiago Abascal, y el ya expulsado Javier Ortega-Smith; en el Congreso.Alberto Gardin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Bambú ha dado un golpe de timón ante las dos vías de agua que se le abrieron en el Ayuntamiento de Madrid y en la Región de Murcia, donde su portavoz y dirigente, Javier Ortega-Smith y José Ángel Antelo, respectivamente, se negaron a ser apartados y le mantuvieron el pulso a la dirección de Santiago Abascal reclamando explicaciones. Al primero acaban de enseñarle la puerta de salida y, al segundo, le han abierto expediente disciplinario, dejándole a un paso de correr el mismo desenlace.

Se trata de una decisión adoptada por el Comité de Garantías de la formación ultra, que durante la noche de ayer fue anunciada y justificada en la comisión de una "infracción muy grave", en lo que atañe a Ortega-Smith.

"El Comité de Garantías ha finalizado este jueves el expediente disciplinario de Javier Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por 'infracción muy grave' al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", reza el comunicado emitido por el órgano de dicha formación.

Vox abre expediente a Antelo y asegura que no falsificó su firma

Respecto a Antelo, quien además de venir denunciando presiones sobre algunos de sus compañeros de la ejecutiva murciana de Vox que dimitieron en bloque para forzarle a renunciar, también ha denunciado "la falsificación" de su firma digital para retirarle la portavocía. Este último extremo ha sido negado por la misma formación que ayer le abrió "expediente disciplinario". 

Los de Abascal acusan a quien ha sido el líder en Murcia de los "hechos protagonizados y las manifestaciones" vertidas desde el pasado 26 de febrero, en relación a la dimisión de cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia. 

El Comité de Garantías ha señalado una "grave crisis de cohesión interna" derivada de la postura del exjugador de baloncesto profesional, que asegura que le propusieron ser portavoz nacional de Deportes. Antelo también ha venido diciendo que había hablado 10 días antes con el propio Abascal y no le había transmitido esa voluntad de que dejase el cargo de una comunidad en la que cuentan con buenas proyecciones de estimación de voto y que fue la secretaria general adjunta quien se lo anunció durante una visita.

"[Si Antelo] no se va por su propia voluntad irá al grupo mixto junto los comunistas del Parlamento"
Rubén Martínez, portavoz adjunto de Vox en la asamblea murciana
Respecto a esa denunciada falsificación de la firma, desde Vox lo han negado. "Nadie ha firmado en nombre de Antelo, eso es rotundamente falso", ha respondido el portavoz adjunto de Vox en la asamblea murciana, Rubén Martínez Alpañez. "No se puede salir y que te pongan un micrófono delante a decir ese tipo de barbaridades, no se ha falseado absolutamente nada", ha añadido, deslizando que si Antelo "no se va por su propia voluntad, que ya ha manifestado que no se quiere ir, nosotros al expulsarlo del grupo parlamentario irá al grupo mixto junto con María Marín y José Luis Álvarez Castellano, los comunistas del Parlamento".

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

