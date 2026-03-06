Mamen Mendizábal se pronuncia sobre Sánchez y Trump: pone sobre la mesa algo que muchos han pasado por alto

Mamen Mendizábal ha opinado en la tertulia de Más de uno, el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, de todo lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y España a cuenta de la guerra en Irán.

La periodista ha señalado que la postura de Sánchez tiene mucho que ver con las elecciones locales "y cómo tomar posiciones aquí" y "cómo fomentar el voto de la izquierda".

"¿A alguien se le escapa que las decisiones de Sánchez, también en nuestra política exterior, están pensadas de cara a nuestro territorio?", ha puesto sobre la mesa Mendizábal, que asegura que el presidente pretende "movilizar el voto de la izquierda".

El "potente" mensaje de Sánchez

Para la periodista, "el mensaje que ha mandado Sánchez al exterior ha sido muy potente": "Nos podemos reír de él todo lo que quieras pero, al final, muchísimos líderes que han empezado la semana de una manera, al terminar esta semana, en el séptimo día de bombardeos, están cambiando las tornas".

Tanto Bruselas como países como Francia han mandado su apoyo al presidente del Gobierno tras las amenazas de Donald Trump, que puso sobre la mesa bloqueos comerciales y aranceles extras para España por no ceder las bases de Morón y Rota para maniobras militares.

"Los apoyos a Sánchez probablemente, por lo vergonzoso que fue el otro día en la Casa Blanca, lo que ocurrió con el canciller Merz y Donald Trump, los apoyos a Sánchez en este momento se han concentrado en Europa", ha dicho Mendizábal.

"No está solo. No es un freerider (sic) y no está loco", ha sentenciado la periodista. Sobre el asunto del canciller alemán, los propios medios alemanes han criticado la parsimonia de su líder ante las críticas de Trump a un país aliado como España.

Ante el mundo, el canciller abandonó a España, socio de la UE. Fue un momento vergonzoso que atormentará a Merz durante mucho tiempo", dijo Der Spiegel el encuentro entre Merz y Trump.

"¿Y Merz? Guardó silencio durante un buen rato. Solo la pregunta de un periodista alemán lo obligó a comentar. Merz debería haber defendido a España, o al menos haber cambiado de tema. En cambio, se unió a la demanda", dice también el prestigioso semanario alemán.