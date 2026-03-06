José Santafé Arnedo, jefe de la Policía de Baleares, nuevo DAO de la Policía Nacional

La Policía Nacional ya tiene nuevo director adjunto operativo (DAO). Se trata de José Luis Santafé Arnedo, nombrado por el ministro del Interior, Grande-Marlaska este viernes 6 de marzo como la máxima autoridad del cuerpo en sustitución de José Ángel González tras la acusación y denuncia de abuso sexual por parte de una subordinada el pasado 17 de febrero.

Hasta ahora, Santafé Arnedo ha actuado como comisario principal y actual jefe superior de las Islas Baleares. Es uno de los 89 comisarios principales que hay, a diferencia de las solo 22 mujeres que también estaban en disposición de asumir el máximo cargo del cuerpo.

Desde el pasado 18 de febrero, día en que públicamente se conoció la denuncia, fue la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Gemma Barroso la que quedó al frente del cargo de DAO, tal y como establece la normativa.

El nuevo DAO ingresó en la Policía Nacional en el año 1990, mientras que al cargo que ejercía hasta ahora accedió en julio de 2022, tal y como ha expuesto el Ministerio de Interior. Además, en su perfil en la web oficial de la Policía Nacional se especifica que "ha desempeñado su carrera profesional fundamentalmente en la especialidad de Seguridad Ciudadana".

Trayectoria de Santafé Arnedo

El nuevo DAO, Santafé Arnedo, ingresó en la academia de la Policía Nacional en 1990 como alumno de la escala ejecutiva. Según su expediente, desempeñó el rol de inspector en distintos destinos muy relacionados con la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería, tanto en la jefatura superior de Madrid como de Baleares.

Años más tarde, en 2005, se convirtió en inspector jefe y siete años más tarde pasó a ser comisario, momento en el que asumió también puestos de gran responsabilidad en las jefaturas superiores de Canarias y de nuevo en Baleares.

Ya en 2020, ascendió a la máxima categoría máxima del cuerpo, al ser nombrado comisario principal. Finalmente, en 2022 se convirtió en jefe superior de Policía en Baleares, puesto que ha desempeñado hasta el 6 de marzo de 2026.