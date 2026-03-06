Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
José Santafé Arnedo, jefe de la Policía de Baleares, nuevo DAO de la Policía Nacional
José Santafé Arnedo, jefe de la Policía de Baleares, nuevo DAO de la Policía Nacional

El ministro Marlaska confirma su nombramiento como jefe de la Policía tras la renuncia del anterior, José Ángel González por la denuncia de abuso sexual interpuesta contra él hace unas semanas.

José Santafé Arnedo, DAO de la Policía Nacional.
José Santafé Arnedo, DAO de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ya tiene nuevo director adjunto operativo (DAO). Se trata de José Luis Santafé Arnedo, nombrado por el ministro del Interior, Grande-Marlaska este viernes 6 de marzo como la máxima autoridad del cuerpo en sustitución de José Ángel González tras la acusación y denuncia de abuso sexual por parte de una subordinada el pasado 17 de febrero.

Hasta ahora, Santafé Arnedo ha actuado como comisario principal y actual jefe superior de las Islas Baleares. Es uno de los 89 comisarios principales que hay, a diferencia de las solo 22 mujeres que también estaban en disposición de asumir el máximo cargo del cuerpo. 

Desde el pasado 18 de febrero, día en que públicamente se conoció la denuncia, fue la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Gemma Barroso la que quedó al frente del cargo de DAO, tal y como establece la normativa.

El nuevo DAO ingresó en la Policía Nacional en el año 1990, mientras que al cargo que ejercía hasta ahora accedió en julio de 2022, tal y como ha expuesto el Ministerio de Interior. Además, en su perfil en la web oficial de la Policía Nacional se especifica que "ha desempeñado su carrera profesional fundamentalmente en la especialidad de Seguridad Ciudadana".

Trayectoria de Santafé Arnedo

El nuevo DAO, Santafé Arnedo, ingresó en la academia de la Policía Nacional en 1990 como alumno de la escala ejecutiva. Según su expediente, desempeñó el rol de inspector en distintos destinos muy relacionados con la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería, tanto en la jefatura superior de Madrid como de Baleares.

Años más tarde, en 2005, se convirtió en inspector jefe y siete años más tarde pasó a ser comisario, momento en el que asumió también puestos de gran responsabilidad en las jefaturas superiores de Canarias y de nuevo en Baleares.

Ya en 2020, ascendió a la máxima categoría máxima del cuerpo, al ser nombrado comisario principal. Finalmente, en 2022 se convirtió en jefe superior de Policía en Baleares, puesto que ha desempeñado hasta el 6 de marzo de 2026.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

