Sánchez advierte de que la guerra en Irán "es un extraordinario error que vamos a pagar"

El papel de España en la guerra en Oriente Medio seguirá siendo el mismo.. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha realizado unas declaraciones durante la cumbre hispano-portuguesa celebrada en Huelva junto al primer ministro portugués, Luis Montenegro, en la que ha insistido en que el ataque contra Irán es "un error que vamos a pagar".

Durante su intervención, Sánchez ha vuelto a posicionarse totalmente en contra de la intervención de EEUU e Israel en Irán. También se ha referido a la movilización de la fragata Cristóbal Colón hacia Chipre, con el objetivo de defender territorio de la Unión Europea. "Con la misma determinación que decimos 'no a la guerra', tenemos que ayudar a un estado miembro de la UE, que es víctima precisamente de ese conflicto", ha asegurado.

Una vez dicho esto, el presidente ha insistido en los bombardeos contra Irán, los cuales ha vuelto a condenar, como ya hiciera desde inicios de semana. Desde su punto de vista, esta ofensiva no traerá ningún beneficio a nadie y ha vuelto a tildarla de "guerra ilegal", antes de asegurar que "es un extraordinario error que vamos a pagar".

Sin embargo, Sánchez ha afirmado que siente gran "admiración" por la sociedad estadounidense y mostró su "respeto" a la Presidencia del país, con Donald Trump a la cabeza.

En este sentido, reiteró el mensaje de "cuatro palabras" que ya pronunció el pasado lunes durante su intervención desde la Moncloa: "Decimos no a la guerra", e insistió en que una escalada de este tipo es "una amenaza real" para la paz en el mundo y para el presente y futuro económico del planeta a todos los niveles, aunque principalmente las "economías domésticas".

Enésimo 'round' contra Trump

Y cómo no... llegó el turno de referirse nuevamente a Trump. Sánchez, que no es precisamente el ojito derecho del magante en Europa, recordó que una de las características del nuevo mundo es el multilateralismo, que se une al derecho internacional y al vínculo transatlántico, presentes desde hace décadas.

Y nuevamente pidió "respeto" y una "colaboración leal y en pie de igualdad", basada en reglas y lejos de la confrontación y amenazas de las que Trump lleva haciendo gala desde que regresó a la Casa Blanca, y especialmente contra Sánchez y el Gobierno de España, en último término por la negativa de este de ceder las bases de Morón y Rota para colaborar activamente con EEUU en su guerra en Irán. Reivindicó ya ese día la vigencia del derecho internacional y subrayó que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" solo por el miedo a represalias.