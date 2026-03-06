Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sánchez advierte de que la guerra en Irán "es un extraordinario error que vamos a pagar"
Sánchez advierte de que la guerra en Irán "es un extraordinario error que vamos a pagar"

El presidente del Gobierno se pronunció nuevamente sobre la postura de España en el conflicto en Oriente Medio durante la cumbre hispano-portuguesa y defendió la movilización militar "defensiva" hacia Chipre, al tratarse de un "estado miembro de la UE".

Javier Hernández
Javier Hernández
Pedro Sánchez, serio y pensativo durante la cumbre hispano-portuguesa en Huelva
Pedro Sánchez, serio y pensativo durante la cumbre hispano-portuguesa en Huelva

El papel de España en la guerra en Oriente Medio seguirá siendo el mismo.. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha realizado unas declaraciones durante la cumbre hispano-portuguesa celebrada en Huelva junto al primer ministro portugués, Luis Montenegro, en la que ha insistido en que el ataque contra Irán es "un error que vamos a pagar".

Durante su intervención, Sánchez ha vuelto a posicionarse totalmente en contra de la intervención de EEUU e Israel en Irán. También se ha referido a la movilización de la fragata Cristóbal Colón hacia Chipre, con el objetivo de defender territorio de la Unión Europea. "Con la misma determinación que decimos 'no a la guerra', tenemos que ayudar a un estado miembro de la UE, que es víctima precisamente de ese conflicto", ha asegurado.

Una vez dicho esto, el presidente ha insistido en los bombardeos contra Irán, los cuales ha vuelto a condenar, como ya hiciera desde inicios de semana. Desde su punto de vista, esta ofensiva no traerá ningún beneficio a nadie y ha vuelto a tildarla de "guerra ilegal", antes de asegurar que "es un extraordinario error que vamos a pagar".

Sin embargo, Sánchez ha afirmado que siente gran "admiración" por la sociedad estadounidense y mostró su "respeto" a la Presidencia del país, con Donald Trump a la cabeza. 

En este sentido, reiteró el mensaje de "cuatro palabras" que ya pronunció el pasado lunes durante su intervención desde la Moncloa: "Decimos no a la guerra", e insistió en que una escalada de este tipo es "una amenaza real" para la paz en el mundo y para el presente y futuro económico del planeta a todos los niveles, aunque principalmente las "economías domésticas".

Enésimo 'round' contra Trump

Y cómo no... llegó el turno de referirse nuevamente a Trump. Sánchez, que no es precisamente el ojito derecho del magante en Europa, recordó que una de las características del nuevo mundo es el multilateralismo, que se une al derecho internacional y al vínculo transatlántico, presentes desde hace décadas.

Y nuevamente pidió "respeto" y una "colaboración leal y en pie de igualdad", basada en reglas y lejos de la confrontación y amenazas de las que Trump lleva haciendo gala desde que regresó a la Casa Blanca, y especialmente contra Sánchez y el Gobierno de España, en último término por la negativa de este de ceder las bases de Morón y Rota para colaborar activamente con EEUU en su guerra en Irán. Reivindicó ya ese día la vigencia del derecho internacional y subrayó que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" solo por el miedo a represalias.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

