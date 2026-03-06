Aitor Esteban resume en dos palabras el resultado de su reunión con Feijóo y qué opina el PSOE

El líder del PNV, Aitor Esteban, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; con un detalle del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; en respectivas imágenes de archivo.

Todos los focos de la escena política nacional se cernieron el pasado miércoles sobre Euskadi. El motivo fue que trascendió que el líder del Partido Popular y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, habían mantenido una reunión con el líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, además de haber asistido este último a una conferencia del dirigente popular en Bilbao.

Se trata de una cuestión que levanta expectación, ante la complicada aritmética parlamentaria existente en el Congreso, donde los apoyos de los nacionalistas vascos son imprescindibles para el Gobierno de coalición. Pero también para un Partido Popular que buscase impulsar una moción de censura. A lo largo de esta y la anterior legislatura, los populares han tratado de acercar posturas con una estrategia que ha venido encallando por mezclarla con una oposición de duros ataques, a menudo encarnada en la figura del secretario general y 'número 2' del PP, Miguel Tellado.

Este viernes, Esteban ha hablado sobre dicho encuentro en una entrevista con la cadena pública vasca EiTB. El máximo responsable de la formación jeltzale ha descrito de forma breve, pero contundente, los resultados de esa reunión. Es decir, si ha servido para que haya algún acercamiento respecto a la actual relación, marcada por lo meramente institucional. Le han bastado dos palabras.

"Ningún cambio ni ningún punto y aparte"

En esta línea, Esteban ha defendido la normalidad de ese encuentro, recordando que el PNV es una formación que se sitúa en "la centralidad" y que, por motivos de responsabilidad política, es necesario tener "los canales abiertos". También ha insistido en que las conversaciones entre ambas formaciones no son ninguna novedad. "Ha habido contacto durante todos estos años, aunque no se había producido una reunión entre Feijóo y yo", ha desgranado, señalando que "pensamos que igual podíamos tenerla y punto".

Preguntado sobre los resultados de la reunión, Esteban ha explicado que no ha dejado "ningún cambio ni ningún punto y aparte". Además de constatar que nada varía, también ha dejado un recado a los populares vascos, criticando las "formas" que del presidente del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, y cargando contra lo que ha definido como una "política de trinchera" del PP en Euskadi. En ese ámbito, el líder del PNV cree que en el PP están "muy perdidos".

¿Y el PSOE qué tal?

Por otro lado, Aitor Esteban también se ha pronunciado sobre esa reunión desde el punto de vista de sus socios de gobierno en Euskadi, el PSE-PSOE. El dirigente jeltzale ha asegurado que los socialistas han comprendido "perfectamente" que existan conversaciones entre las dos formaciones.