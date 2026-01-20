Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vídeo en directo: rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el primer día de luto oficial en España tras el accidente ferroviario en Adamuz en el que, al menos, 41 personas han fallecido. La ministra portavoz, Elma Saiz, comparece junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros y Ministras. 

Redacción HuffPost
