Vídeo en directo: rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el primer día de luto oficial en España tras el accidente ferroviario en Adamuz en el que, al menos, 41 personas han fallecido. La ministra portavoz, Elma Saiz, comparece junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros y Ministras.
